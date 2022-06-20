蔡英文頒張哲平「二等寶鼎勳章」　鄭榮豐晉任上將副參謀總長

▲總統蔡英文頒授張哲平「二等寶鼎勳章」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日上午主持「國軍重要高階幹部授勳暨授階典禮」時表示，國際情勢和科技發展，戰爭型態也更加多元，國軍的建軍整備務必要與時俱進，她期許就任總統府戰略顧問的張哲平上將及晉任「副參謀總長兼執行官」的鄭榮豐上將，加速國防自主及軍事改革的腳步。

蔡英文致詞時說，今天是張哲平上將授勳及鄭榮豐上將的授階典禮，她要代表國家感謝兩位長期以來，對中華民國國軍的努力與貢獻。

對於張哲平，蔡英文表示，他過去擔任空軍副司令、司令、副部長等重要職務，對空軍建軍備戰，有許多的建樹；而在國防大學校長任內，對推動軍事教育發展和人才培育上，也同樣不遺餘力，為國軍注入許多的年輕新血、優秀幹部。

對於頒授張哲平「二等寶鼎勳章」，蔡英文說，這是要感謝並肯定他的付出，最近請他擔任戰略顧問，期待他務必對國軍持續提供建言，讓國軍更加進步。

另外，在鄭榮豐方面，蔡英文表示，他是首批遠赴法國，換裝幻象2000戰機的種子教官，也是我們試射第一枚雲母飛彈的戰機飛行員。

蔡英文表示，鄭榮豐過去不僅訓練出許多優秀的戰機飛行員，也擔任過空軍參謀長、空作部指揮官、空軍副司令等重要職務；今天他的晉任，除了肯定他對國軍的貢獻，也代表將會有更多重大的任務，需要鄭上將一起努力推動。

蔡英文強調，隨著國際情勢和科技發展，戰爭型態也更加多元，國軍的建軍整備，也必須要與時俱進；未來無論是國防自主政策，還是軍事改革，我們都要加緊腳步進行，讓守護國家的力量更加堅實。

▼鄭榮豐晉任上將「副參謀總長兼執行官」。（圖／總統府提供）

