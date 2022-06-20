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蔡英文接受吐瓦魯駐台大使到任國書　雙方在4大領域深化合作

▲▼總統蔡英文接受吐瓦魯駐台大使到任國書。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接受吐瓦魯駐台大使到任國書。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日上午接受吐瓦魯國新任駐台特命全權大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）呈遞到任國書時表示，雙方過去在農業技術、人才培育、潔淨能源，及公衛醫療等領域深化合作，期待未來持續增進兩國邦誼，為雙方人民創造更多福祉。

蔡英文表示，吐瓦魯是台灣的太平洋友邦中，最早建立邦交的國家，非常珍惜彼此的情誼，她也曾在2017年訪問吐瓦魯，實地了解兩國的合作成果，吐瓦魯各界的熱情款待，也讓她印象非常深刻。

蔡英文指出，台灣和吐瓦魯，都是熱情良善的海洋國家，也共享民主自由的普世價值，吐瓦魯長期在國際上為台灣仗義執言，支持台灣參與世界衛生大會（WHA），以及氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

蔡英文說，這幾年來，台灣和吐瓦魯在農業技術、人才培育、潔淨能源，以及公衛醫療等領域持續深化合作，雙方攜手面對氣候變遷的挑戰，努力實現「聯合國永續發展目標」，在疫情下，也相互扶持，加強吐瓦魯防疫等醫療合作計畫。

蔡英文指出，潘恩鈕大使曾經三度出任吐瓦魯總理，擁有豐富的從政經驗，也非常了解我們兩國的互動關係，相信未來在潘恩鈕大使的協助之下，台灣和吐瓦魯的合作交流會更加密切。

▼總統蔡英文接受吐瓦魯駐台大使到任國書。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文接受吐瓦魯駐台大使到任國書。（圖／總統府提供）

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關鍵字：

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