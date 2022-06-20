雲林+1019　長照機構確診死亡佔57.1％

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（20）日新增1019例本土確診個案，分別為斗六194例，虎尾154例，斗南99例，麥寮63例，土庫57例，西螺56例，古坑46例，莿桐45例，北港44例，二崙35例，口湖33例，崙背32例，大埤30例，四湖、台西24例，水林22例，元長、林內18例，褒忠15例，東勢10例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，今日疫情新增1019例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-99歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1347人、確診者居家照護在管中有8329人。統計至6月19日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 2 劑累計已完成352人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19798人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

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雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共51260例，其中累計105例為死亡。本縣今日新 4例死亡確診個案皆為女性，年齡介於40至90多歲間，有高血壓、糖尿病、慢性支氣管炎、慢性腎病、中風、失智等慢性病史，其中1位已完整接種 疫苗，另2位已接種1劑疫苗，其餘1位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/15 至 6/16，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣本土確診個案今日＋1019例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林縣5-11歲第一劑的接種比例為85.2%、第二劑為0.9%，在6/18日起雲林縣啟動兒童莫德納疫苗第二劑接種。BNT疫苗在5/30-6/2於校園集中施打，現等待4-8周即可進行第二劑施打，張麗善說，中央指揮中心預計6/22發配8700劑BNT兒童疫苗，將以校園施打為優先，集中施打完畢才會將疫苗下放到診所。

目前兒童疫苗施打同意書回收結果，6-11歲有意願施打莫德納疫苗的有5827位，5-11歲有意願施打BNT第二劑的有10734位，除了以上列冊學童外，其他家長可自行帶孩子至醫療院所接種疫苗。至於施打時間目前仍在安排中，會盡量在暑假放假之前與縣內醫療院所與校方共同聯繫，定好時間讓孩子接受疫苗施打。

縣長張麗善提到，目前許多死亡個案都是由輕症轉為重症甚至死亡，尤其是在長照機構中比例最高，現在於長照機構中確診死亡的比例來到57.1％，為了降低風險只要能夠透過快篩劑來發現確診，即儘速投藥，避免中重症與死亡。

另，有關中央宣布「住宿型機構6月中旬至7月底定期公費快篩」，衛生局提醒，屆時快篩劑將由中央直接配送到住宿式機構，為及早阻斷傳播風險，請住民每週定期快篩2次，工作人員每週定期快篩至少1次，而有症狀時仍需進行快篩，一旦篩出陽性個案，立即由專責醫療院所視訊診療並投藥，如果住民及工作人員已經確診可3個月內免篩檢。

▲雲林縣累計105確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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