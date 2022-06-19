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霹靂布袋戲「八音才子」黃文擇人生最後一程　千人哀傷送行

記者蔡佩旻／雲林報導

霹靂國際多媒體副董事長黃文擇6月12日辭世，享壽67歲，因其聲線多變，故外號「八音才子」，是布袋戲配音界的第一號人物。 今（19）日舉行告別追思會，近千名親友及戲迷送行場面哀戚；文化部次長蕭宗煌代表文化部長李永得頒發褒揚狀、雲林縣長張麗善也頒發表揚狀，感念黃文擇對台灣布袋戲努力與貢獻。

▲霹靂布袋戲「八音才子」黃文擇追思會，上千戲迷哀戚送行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲文化部次長蕭宗煌代表文化部長李永得頒發褒揚狀、雲林縣長張麗善也頒發表揚狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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霹靂布袋戲「八音才子」黃文擇大師配音的素還真陪伴無數人成長，告別追思會場在黃文擇虎尾自宅，8點30分舉行家祭，9點半開放民眾追思，縣長張麗善與多位縣府主管、地方民代也到場。 素還真後援會成員黃先生一早從台北搭車到雲林，他說，從國中開始因為素還真成為霹靂布袋戲迷，黃文擇是戲迷的偶像，聽到他離世很傷心，就像身邊致親過世一樣悲痛，無論如何都要來送他一程。

▲霹靂布袋戲「八音才子」黃文擇追思會，上千戲迷哀戚送行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲霹靂布袋戲「八音才子」黃文擇追思會，上千戲迷哀戚送行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「文擇，我永遠愛你！」霹靂多媒體董事長黃強華不捨說，文擇對布袋戲的貢獻大家有目共睹，霹靂會持續秉持他的精神把布袋戲再發揚、傳承下去，為了紀念他霹靂所有人員會更努力。 追思結束後，靈車前往惠來火葬場前特地繞到霹靂國際多媒體公司前停留五分鐘，讓黃文擇最後再看他一手創立最愛的霹靂一眼。

「素還真」是霹靂布袋戲擁有極高人氣的角色，黃文擇為其配音，角色經典台詞「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢； 腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」無人不知曉。黃文擇聲線多變，30多年中詮釋超過4000多個角色，世稱「八音才子」、人間活寶，是霹霹武林的靈魂人物，單口配音的國寶級大師。

▲霹靂布袋戲「八音才子」黃文擇追思會，上千戲迷哀戚送行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲霹靂布袋戲「八音才子」黃文擇追思會，上千戲迷哀戚送行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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