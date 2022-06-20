獨／嘉義太平老街吃炒麵竟夾出大金戒　雲林男噁爆索壓驚費

記者蔡佩旻、李政遠／雲林報導

雲林一名廖姓男子昨（20）日與太太及友人前往嘉義遊憩，下午返程前在附近隨意找一家餐館吃麵，沒想到吃掉一大半後盤底突然出現異物敲擊聲，仔細一看竟是一只大金戒指，目測大小與款式，應該為原為男生配戴。廖男表示，當下發現整個反胃，超噁心！尤其疫情期間真的誇張，現在對炒麵有很深陰影。

▲雲林廖先生在嘉義景點吃炒麵，盤中出現金戒只，嚇爆只覺得噁心，直說這輩子恐不敢再吃炒麵。（圖／廖先生提供）

居住西螺鎮的廖先生昨日與太太和友人前往嘉義太平老街遊憩，回程利用等待友人去開車來接的空檔隨意找了一家小攤，點了炒麵和湯充饑，廖先生向《東森新媒體ETtoday》表示，當下很餓，餐點上桌付了160元後就直接吃，吃了幾大口後當筷子再夾動盤子裡的麵時，突然發出「叩叩聲」才驚覺竟然有異物。

▲廖先生拍下泡在麵條中的金戒只，嚇爆只覺得超噁心，直說這輩子恐不敢再吃炒麵。（圖／廖先生提供）

仔細翻夾一看，竟是一個男用的大金戒指，當下客人非常多，這種太噁心的狀況與店家恐怕一時也理不清，若引起大騷動也不恰當，而且整個反胃感到非常不舒服，又急著要搭車回家，便先把戒指帶著走，返家後PO上《爆料公社》。

▲廖先生說，戒指泡在麵裡面完全看不出來，攪動麵條發出撞擊聲才發現。（圖／廖先生提供）

「這不是浪漫求愛更不是轉角與到愛，吃個麵能夠有種讓人感覺到噁心想吐，想問大家如何處理」，廖先生氣憤表示，那個戒指泡在麵條中的畫面在腦海揮之不去，一想到麵都吃下去一大半就覺得反胃，整天都吃不下任何東西，可能這輩子去到哪裡，都不敢再點炒麵吃了，尤其在疫情期間真太誇張。

廖先生說，就看店家敢不敢來承認道歉，沒人認領就捐出去，若來認領將索賠壓驚費。

▲廖先生氣得將照片PO上爆料公社，疫情期間竟還會遇上這種事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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