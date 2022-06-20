本土睽違1個半月「降到3萬多」！　PTT驚呼穩炸：太神啦

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著宣布共存，國內本土疫情整個爆發開，從高峰期日日8萬，如今逐漸下降，好一陣子維持每日增加5～6萬人。稍早，中央流行疫情指揮中心宣布今（20）日新增35,596本土個案。眼見自5月4日以來，確診數又降回3萬例，讓網友驚呆，「太神啦！」「太穩了吧！」「沒想到這麼少。」話題引發熱論。

▲國內本土疫情趨緩，正值邊境鬆綁之際。（示意圖／記者林悅翻攝）

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今日新增本土個案一曝光，PTT的Gossiping板上馬上爆出驚呼聲，鄉民們直呼，「穩了，快開放國境」、「機票訂好了」、「有夠穩的啦」、「要0+7了嗎」、「這也太穩了吧」、「太神辣！出遊囉！」也有人不以為然，「禮拜一總是比較穩」、「禮拜一行情，看幾次了」、「就我認識一堆確診都懶得上報了」、「這數量到底有沒有算快篩陽性的？」

另外，還有網友開玩笑直呼，指揮官陳時中出關日就有這麼漂亮的數字，真的可以颯爽回歸，但醫療應變組副組長、代理發言人羅一鈞表示，因為陳時中自行快篩仍是陽性2條線，且還有輕微咳嗽症狀，所以目前還是採取居家辦公視訊等進行相關工作，沒有要出席記者會。

不過，因為今公布國內新增144例死亡和295例中重症，不少人仍直搖頭，認為這1點比較讓人擔心，「謝，但比較在意死亡數」、「確診數真的不太重要了」、「死亡還是100多，不能掉以輕心啊」、「死亡人數是怎樣」、「死亡超過100會持續幾個月？」