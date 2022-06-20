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台南確診+3123名　松柏育樂中心等篩檢站持續服務

▲台南市長黃偉哲20日公布新增3123名COVID-19本土個案，松柏育樂中心等篩檢站本周持續服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲20日公布新增3123名COVID-19本土個案，松柏育樂中心等篩檢站本周持續服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲20日公布新增3123名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至6月19日，台南市累計確診個案人數共213653名，已解除隔離176188名、尚在隔離中37465名，松柏育樂中心等篩檢站本周持續服務。

▲台南市長黃偉哲20日公布新增3123名COVID-19本土個案，松柏育樂中心等篩檢站本周持續服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲20日公布新增3123名COVID-19本土個案，松柏育樂中心等篩檢站本周持續服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲20日公布新增3123名COVID-19本土個案，松柏育樂中心等篩檢站本周持續服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲市長說，20日台灣35596例，台南確診是3123例，約占8.7％，那當然大家都緩步下降中，那為什麼今天的這個人數變少了？有人說假日效應，不管如何市府要特別特別的注意。尤其台南市的兒童以及幼童的確診比率，低於全國將近4個百分點，但千萬不要大意輕忽，因為現在omicron的病毒，其實疫情在中南部還是處在高原期，即使是高原緩步下降，還是在高原期，因為這樣非常的慢，而omicron BA.4、BA.5這新型的變種病毒又頻頻在我們國門叩關，萬一一進來，社區又感染，它的傳播速度omicron BA.2還要強，還要快，還要廣。因此，大家千萬不要掉以輕心，不要認為說之前看到許多，看到幾個幼兒的感染，家長很痛苦，這種感覺可能的新聞熱度過去，大家就要放鬆，千萬不要放鬆，現在可以到這個台南打疫苗，可以去預約疫苗施打，第一劑證明兒童施打沒有嚴重不良反應，那第二劑在國外的這個例子，也證明了沒有什麼嚴重不良反應，也沒有兒童，沒有發現心肌炎，那麼現在還有6個月到5歲的這個新的疫苗，莫德納的疫苗在美國FDA通過的緊急授權許可，在台灣的食藥署也通過了緊急授權許可，那運來台灣之後，市府就可以開始準備來施打，請大家千萬千萬還請要讓孩子來施打，避免引起這個重症，或者是甚至危及他的健康或者生命。

▲台南市長黃偉哲20日公布新增3123名COVID-19本土個案，松柏育樂中心等篩檢站本周持續服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲20日公布新增3123名COVID-19本土個案，松柏育樂中心等篩檢站本周持續服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局長許以霖提醒，出現疑似COVID-19症狀或與醫師對陽性快篩試劑判讀結果未達成共識的民眾，可於6月20至26日到南區松柏育樂中心及新化體育公園篩檢站進行篩檢，有疑似症狀者採鼻咽快篩，對於陽性快篩試劑判讀結果未達成共識的民眾，可現場採檢PCR。

▲台南市長黃偉哲20日公布新增3123名COVID-19本土個案，松柏育樂中心等篩檢站本周持續服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲20日公布新增3123名COVID-19本土個案，松柏育樂中心等篩檢站本周持續服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲20日公布新增3123名COVID-19本土個案，松柏育樂中心等篩檢站本周持續服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲20日公布新增3123名COVID-19本土個案，松柏育樂中心等篩檢站本周持續服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

兩處篩檢地點均有提供快篩陽性試劑判讀，松柏育樂中心篩檢站還有提供每日上、下午各50位民眾看診及領藥。松柏育樂中心篩檢站服務時間為上午9時至中午12時、下午1時至4時，地址在在南區南門路263號；新化體育公園篩檢站服務時間則為上午9時至中午12時，地址新化區公園路110號。

▲台南市長黃偉哲20日公布新增3123名COVID-19本土個案，松柏育樂中心等篩檢站本周持續服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲20日公布新增3123名COVID-19本土個案，松柏育樂中心等篩檢站本周持續服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲20日公布新增3123名COVID-19本土個案，松柏育樂中心等篩檢站本周持續服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

統計至2022年6月20日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、追加劑第1、2劑涵蓋率分別為90.6％、81.7％、1.3％、67.6％、0.6％，總接種劑次448萬7313。

▲台南市長黃偉哲20日公布新增3123名COVID-19本土個案，松柏育樂中心等篩檢站本周持續服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲20日公布新增3123名COVID-19本土個案，松柏育樂中心等篩檢站本周持續服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲20日公布新增3123名COVID-19本土個案，松柏育樂中心等篩檢站本周持續服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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