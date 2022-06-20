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快訊／本土35596「各縣市分佈曝」！　高雄、台中破5千最多

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20日）公布本土新增35596例，是今年5月4日以來案例數最低，境外增36 、死亡144和中重症295例（中症184、重症111）。各縣市確診則以台中市5312例最多，其次為高雄市5280例。

▲▼在總統蔡英文增加篩檢站的指示下，由北榮負責的中正紀念堂車來速PCR篩檢站今天早上八點正式啟用。大批民眾或開車或騎車或步行，大批湧入中正紀念堂進行PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲指揮中心公布本土今增35596例。（圖／記者湯興漢攝）

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指揮中心表示，今日新增之35,596例本土病例，為16,811例男性、18,764例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(5,312例)、高雄市(5,280例)、新北市(4,267例)、臺南市(3,123例)、桃園市(3,097例)、彰化縣(2,960例)、臺北市(2,296例)、屏東縣(1,519例)、雲林縣(1,040例)、苗栗縣(959例)、新竹縣(941例)、南投縣(886例)、嘉義縣(683例)、新竹市(674例)、宜蘭縣(590例)、花蓮縣(554例)、基隆市(437例)、嘉義市(426例)、臺東縣(306例)、澎湖縣(158例)、金門縣(71例)、連江縣(17例)。

▲▼6/20新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲6月20日各縣市新增病例數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增144例本土病例死亡個案，為83例男性、61例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、139例具慢性病史、91例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月3日至6月17日，死亡日期介於5月12日至6月17日。

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