台中+5312！比上周少2成　副市長：中南部已從高原期緩降

▲台中市今日新增5312例本土確診。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市20日新增5312本土確診案例，為今日全台最多，不過台中市副市長令狐榮達表示，對比上週確診數據，今日台中的確診數已減少約2成，中南部在這禮拜會從高原期緩降，但仍須視疫情發展情形而定。另外，22、23兩日共會開設47處快打站，為65歲以上長者、55歲以上原住民接種第4劑莫德納疫苗，預計全市約有17萬人可施打。

令狐榮達今日於疫情記者會表示，今日全國、台中的確診人數，對上6月13日的確診數據（全國本土確診4萬5081例，台中市6694例），全國與台中今天確診數皆減少約2成，有專家學者指出，中南部在這禮拜會從高原期緩降，不過疫情仍在發展。

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令狐榮達指出，為提升城市及個人防護力，市府將於本周三、四（6月22、23日）啟動47處快打站，為設籍台中市的65歲以上長者、55歲以上原住民施打第四劑莫德納疫苗，由公所統一造冊、發放疫苗接種通知單。

若65歲以上長者、55歲以上原住民，有第一劑、第二劑或第三劑疫苗想要補打，也歡迎於本週三、四前往快打站接種；部分戶籍在台中的長輩，因為住在外縣市子女家中等原因，第三劑疫苗是在外縣市施打，台中市沒有相關資料，民政系統無法造冊通知，但長者如符合資格，也可攜帶小黃卡、身分證及健保卡直接前往鄰近快打站施打第四劑莫德納。

另外，如果長輩有到快打站接種第四劑疫苗，還能額外獲得2劑快篩試劑和500元禮券，此為中央的鼓勵措施，中央地方攜手合作，鼓勵長輩完成疫苗接種。

▲台中市將於22、23日啟動47處快打站，施打對象為65歲以上長者以及55歲以上原住民。（圖／台中市政府提供）

民政局長吳世瑋補充，此次疫苗施打對象為65歲以上長者（含55歲以上原住民）已接種第三劑疫苗（第1次追加劑）滿5個月以上，施打疫苗種類為莫德納，今日起各區公所陸續發放「疫苗施打通知單」，並以「分里、分時段」原則分流接種，民眾無須另外申請或預約，請民眾按通知時間、地點，攜帶通知書、健保卡、身分證、並事先填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放）及小黃卡前往接種。



