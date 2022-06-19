石斑何處去？日本最大養殖業者欲引進　「一直希望報答台灣捐款賑災」

▲中國6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國。（圖／記者林悅翻攝）



記者杜冠霖／綜合報導

大陸檢出台灣石斑魚有孔雀綠、結晶紫禁止進口，漁業署表示將加強外銷至紐西蘭、美國和加拿大，至於日本怕台灣的石斑會吃藻類，有「雪卡毒」疑慮，正透過台日交流協會斡旋。而日本《產經新聞》在台支局長矢板明夫指出，日本最大的漁業養殖業者有意引進台灣石斑，更寫信給台灣業者表示，「我會接收大家的石斑魚，請放心。」

中國10日突宣布禁運台灣產的石斑，原本要從台灣南部的屏東縣和高雄市等地出口的數千噸石斑魚無處可去，讓養殖業者無所適從。矢板明夫表示，在這種情況下，日本的漁業養殖業者站出來說：「讓我們來幫忙吧！」並開始全面準備進口石斑魚。一位相關人士說：「石斑魚用於日餐和西餐，都很好吃。日本的潛在市場很大。」

矢板明夫介紹，主導向日本進口石斑魚的是，日本最大的漁業養殖業者－林養魚場（福島縣）的董事長林慎平。他曾經是「日本李登輝之友會」福島分會的會長，是一位著名的親台派人士。

矢板明夫表示，林慎平因2011年東日本大地震後，台灣各界給受災的福島縣等地積極捐款，非常感恩，一直希望有一天能報答這份恩情，「為了響應林先生的呼籲，已經有幾家大型的壽司連鎖店已經表示，有興趣接受石斑魚。」，且透過本月在台灣剛剛成立的日台交流團體「安倍晉三之友會」會長陳唐山等人的斡旋，林慎平已經與屏東縣的業者取得聯繫，並開始就價格和運輸路線進行談判。

矢板明夫指出，就是在東日本大地震後，由於謠言四起，有一段時間林慎平養的魚根本賣不出去。他寫信給台灣的業者們說：「大家這麼努力養殖的魚，因政治的理由被拒之門外，這種心情，我非常能夠理解。我會接收大家的石斑魚，請放心。」

矢板明夫表示，林慎平準備先進口2～3噸石斑魚，讓相關餐廳業者試吃，並安排摸索適合日本消費者口味的料理方法。之後會組織考察團到台灣，親眼確認石斑魚的養殖狀況等，然後正式開啟石斑魚的進口。林先生說，「這不僅僅是石斑魚好不好吃的問題，看到台灣受到中國壓迫，想要支持台灣的日本人非常多。」