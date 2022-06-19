彰化「皮包骨3兄弟」善心商人捐1年自助餐　前縣長卓伯源出健保費

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材，震驚社會。（圖／彰化縣議員賴清美提供，下同）

記者林彥臣／綜合報導

彰化和美鎮「好修里」一戶葉家3兄弟因為三餐不繼個個骨瘦如材，甚至身體虛弱到跌坐地上爬不起來，消息曝光震驚社會，各界也紛紛伸出援手送暖。包括前彰化縣長卓伯源要幫3兄弟出健保費，還有善心商人要捐助1年的自助餐。

彰化縣議員賴清美表示，葉家原本有4兄弟，皆年過50歲，老大身體不好，無法外出工作長年在家，而老三視障領有身心障礙生活補助，老四在幾年前已經往生，一家全靠老二打零工賺錢，三兄弟經常過著有一餐沒一餐的生活，也沒有錢可以繳健保費用。

消息曝光之後，前彰化縣長卓伯源致電賴清美，表明要幫忙捐助葉家兄弟的健保費，另外還有一位陳姓商人要替3兄弟找一間自助餐，免費供餐一年，每人一天兩餐。

社會處表示，針對案家處境，社會處將先提供急難救助及物資，協助案家生活及醫療補助度過難關，三弟出院後，因三弟領有輕度身障證明，未來轉介身障個管中心進行需求評估並連結適當資源再予入住機構；案家福利身分部分將重新評估案家財稅協助申請低收及長照資源的送餐與居服服務，並提供家庭中心以工代賑(物資)方案，強化案家與社區的連結，建構在地支持網絡，恢復家庭功能。

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