骨瘦如柴！彰化弱勢3兄弟相依為命　服藥過量躺地上...緊急送醫

記者唐詠絮／彰化報導

人間悲歌！彰化縣和美鎮好修里有一戶葉姓3兄弟，經常三餐不繼骨瘦如材，縣議員賴清美及里長陳信義今天前往關懷探視，請求消防救護人員協助送醫，一度找不到葉老大，原來他躲在矮屋子裡面，服藥過量不省人事，賴清美既不捨又難過的說，將請社會處協助幫忙。

▲彰化弱勢葉姓3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲消防分隊將葉姓3兄弟送醫。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

賴清美說，葉家原本有4兄弟，皆年過55歲，老大身體不好，無法外出工作長年在家，而老三視障領有身心障礙生活補助，老四在幾年前已經往生，一家全靠老二打零工賺錢，三兄弟經常過著有一餐沒一餐的生活，也沒有錢可以繳健保費用。

▲彰化弱勢3兄弟。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

里長陳信義經常為葉家三兄弟送餐、送物資，他說，3兄弟未婚住在宗族的三合院內，只有老三視障有低收入有健保，其他老大、老二連要吃飯都成問題，也沒有錢去看病繳掛號費，最近發現老三都未曾上床、坐在地上，才請議員賴清美協助，沒想到，消防隊員一到場，竟發現老二因為服藥過量也躺在地上，趕緊將2人送醫。

賴清美說，將葉家老二及老三送醫後，又焦急的找葉老大，才發現他在一旁矮屋子，也服藥過量不省人事，又將他送醫急救，賴清美難過的說，社會上還有許多貧困家庭，看到葉家3兄弟的處境，相當心酸，希望社會處能伸出援手協助幫忙他們。

▲消防分隊將葉姓3兄弟送醫。（圖／彰化縣議員賴清美提供）