　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

骨瘦如柴！彰化弱勢3兄弟相依為命　服藥過量躺地上...緊急送醫

記者唐詠絮／彰化報導

人間悲歌！彰化縣和美鎮好修里有一戶葉姓3兄弟，經常三餐不繼骨瘦如材，縣議員賴清美及里長陳信義今天前往關懷探視，請求消防救護人員協助送醫，一度找不到葉老大，原來他躲在矮屋子裡面，服藥過量不省人事，賴清美既不捨又難過的說，將請社會處協助幫忙。

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲彰化弱勢葉姓3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲消防分隊將葉姓3兄弟送醫。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

賴清美說，葉家原本有4兄弟，皆年過55歲，老大身體不好，無法外出工作長年在家，而老三視障領有身心障礙生活補助，老四在幾年前已經往生，一家全靠老二打零工賺錢，三兄弟經常過著有一餐沒一餐的生活，也沒有錢可以繳健保費用。

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲彰化弱勢3兄弟。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

里長陳信義經常為葉家三兄弟送餐、送物資，他說，3兄弟未婚住在宗族的三合院內，只有老三視障有低收入有健保，其他老大、老二連要吃飯都成問題，也沒有錢去看病繳掛號費，最近發現老三都未曾上床、坐在地上，才請議員賴清美協助，沒想到，消防隊員一到場，竟發現老二因為服藥過量也躺在地上，趕緊將2人送醫。

賴清美說，將葉家老二及老三送醫後，又焦急的找葉老大，才發現他在一旁矮屋子，也服藥過量不省人事，又將他送醫急救，賴清美難過的說，社會上還有許多貧困家庭，看到葉家3兄弟的處境，相當心酸，希望社會處能伸出援手協助幫忙他們。

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲消防分隊將葉姓3兄弟送醫。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
「正確倒鮮奶方法」等6年爆紅　一排藍勾勾朝聖：行銷之鬼
骨瘦如柴！彰化3兄弟躺地上不省人事　緊急送醫
首宗「貓傳人」！確診貓咪打噴嚏　獸醫發燒確診
少女打119遭性侵枉死　淫消防員懲戒結果曝
勇士封王！他發2000片雞排「地點、通關密碼」曝
梁云菲羞認見面2次「直接全壘打」：總要試車吧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

飛鏢店當掩護！他進口大陸煙油「分裝販售」　6個月獲利破百萬

單親媽託友照顧2歲嬰4天　狠男當沙包K到腦溢血...下場曝

台中女突闖鄰居阿嬤家搶包包　被壓制怒吼：你們假警察！

骨瘦如柴！彰化弱勢3兄弟相依為命　服藥過量躺地上...緊急送醫

資深良師稱「女生胸罩寫小抄」只記1申誡！　教育局下令重新調查

消防員「假關心真性侵」還騙和解　可憐少女枉死...懲戒結果曝

快訊／北投工人墜落工地停車場連通道！　無呼吸心跳搶救中

「素人股神」推飆股　60人淪陷遭騙6千萬...服務業阿姨慘噴700萬

快訊／北市延平北路民宅2樓冒濃煙　警消前往搶救

香爐腳都斷了！轎車高速撞飛廟前石墩肇逃　騎士經過慘摔

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

妻不堪長期遭家暴持刀殺夫　呆坐現場呢喃：忍無可忍...

飛鏢店當掩護！他進口大陸煙油「分裝販售」　6個月獲利破百萬

單親媽託友照顧2歲嬰4天　狠男當沙包K到腦溢血...下場曝

台中女突闖鄰居阿嬤家搶包包　被壓制怒吼：你們假警察！

骨瘦如柴！彰化弱勢3兄弟相依為命　服藥過量躺地上...緊急送醫

資深良師稱「女生胸罩寫小抄」只記1申誡！　教育局下令重新調查

消防員「假關心真性侵」還騙和解　可憐少女枉死...懲戒結果曝

快訊／北投工人墜落工地停車場連通道！　無呼吸心跳搶救中

「素人股神」推飆股　60人淪陷遭騙6千萬...服務業阿姨慘噴700萬

快訊／北市延平北路民宅2樓冒濃煙　警消前往搶救

香爐腳都斷了！轎車高速撞飛廟前石墩肇逃　騎士經過慘摔

連日籍大叔都買單的下酒菜！中山區日式小酒館　買醉必備炸牛肉餅

歐美10年「最情慾」電影！台版蒼井空朝聖　夏晴子有fu看到濕眼眶

國民黨高雄市長民調之亂　張亞中痛批造假！將募款100萬揭發真相

柴犬肚皮黏地板散熱　爸笑：他本來要進店裡吹冷氣

保險業H1花254億買商用不動產　創同期新高

CHANEL縮小版19、口蓋包萌翻！「工坊系列」建築線條貫穿華麗曝光

大阪身心診所26死縱火案已半年！嫌犯「拉人陪葬」　骨灰至今無人領　

飛鏢店當掩護！他進口大陸煙油「分裝販售」　6個月獲利破百萬

Lulu心疼吳宗憲「他內心可能很難受」：像照顧我們的爸爸

甘正智：天方能源要做電力Shopping Mall

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

逆子討50萬創業嫌不夠　父怨1件事

輪胎行若都更破4千萬　逆子喪繼承權

快訊/桃園2屍3命棄屍案　兇嫌潛逃泰國終投案

陳家長媳胞妹哭癱悲問：會判他死刑嗎？

潑汽油拉扯間打火機掉落　陳彥翔作勢嚇父親釀禍

更多熱門

相關新聞

轟！國產鋼砲自撞「烏龜翻」　變電箱被撞飛

轟！國產鋼砲自撞「烏龜翻」　變電箱被撞飛

轟！芬園鄉彰南路今天清晨3時許發生一起自撞車禍！張男(25歲)駕駛一輛有國產鋼砲稱號的白色掀背車，載著羅姓女友人(約24歲)，疑似操作不當，失控撞上路邊的變電箱及1輛自小客車後翻覆，巨大的撞擊聲嚇壞了住戶，羅女受傷送醫，所幸沒有大礙。

快訊／開第一槍　彰化暫停實體上課到暑假

快訊／開第一槍　彰化暫停實體上課到暑假

工程師領27K！彰化哥：合理嗎　網2字揭關鍵

工程師領27K！彰化哥：合理嗎　網2字揭關鍵

彰化三寶姨逆向擋車陣　嚇壞人

彰化三寶姨逆向擋車陣　嚇壞人

彰化+5539　下周應會遠離高原期

彰化+5539　下周應會遠離高原期

關鍵字：

彰化和美弱勢視障低收賴清美

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

梁云菲羞認見男友2次就約進房！

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

李㼈18歲絕美女兒要上大學了！

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面