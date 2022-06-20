　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化皮包骨3兄弟老大病逝　彰基曝死因：營養不良引發敗血症

記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

彰化和美鎮好修里一戶葉家3兄弟因貧病交加，個個骨瘦如柴，甚至身體虛弱到爬不起來，而議員賴清美及里長陳信義17日前往探視時，驚見三兄弟中，老大和老二服下大量藥物意識不清，緊急送醫，老三目前也因病住院，但稍早仍傳出不幸消息，老大不幸於20日病逝。彰基也出面說明老大的病逝原因，同時透露同樣入院的老三恢復狀況不錯，「吃得很多。」

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如柴，其中葉家老大20日不幸病逝，彰基也出面說明死因。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

彰基發言人周志中受訪時表示，62歲的老大先是在上禮拜五前來彰基急診就醫，經醫師初步診斷發現老大有肺炎情形，並有營養不良等狀況，原先安排葉先生住院，但被他婉拒且堅持要出院，不過禮拜六才剛出院，禮拜天就又因高燒40度而再度入院。

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲彰基透露，老大入院時肺炎跡象嚴重，並有因營養不良引發敗血症，最終導致多重器官衰竭等情形。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

周志中指出，葉家老大二度送醫時，除有高燒症狀外，肺炎跡象明顯，院方也在第一時間再度安排住院，並給予抗生素與大量點滴，但老大仍因為營養不良造成免疫力低下，進而引起敗血症，最終因多重器官衰竭，於20日中午左右病逝。周志中表示，儘管葉家老大有肺炎與高燒情形，症狀與新冠肺炎類似，但並沒有確診新冠肺炎。

周志中透露，葉家老大入院時狀況並不是很好，雖然可以和人正常應對，但意識不是非常清楚，應是營養不良所引起的相關病況，最明顯的症狀仍是肺炎跡象較為嚴重，最終引起敗血症而導致多重器官衰竭。

此外，葉家老三同樣因病住院，周志中也說明老三目前狀況。他表示，老三也是於上禮拜五入院，並有腎衰竭、營養不良、血鉀過低與嚴重脫水等情形，經院方治療後，目前情況良好，食慾相當不錯，「吃得很多」，院方也有安排看護一旁照護，目前正在快速恢復當中。

▲▼彰基體系發言人周志中。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰基體系發言人周志中。（圖／記者唐詠絮翻攝）

►型男養成術快學！領帶、袖扣超便宜

ET快訊
反骨正妹爸爸發聲！　控酷炫「不教而殺」
比特幣大屠殺！中國首富趙長鵬「一夜返貧」　身家僅剩1成
這輩子都尿錯了！醫示範「正確尿姿」　網實測：真的多一泡
要4姊弟一起出錢買房！爸媽「平分方式」炸了
女星生了！曬兒報喜　謝「神隊友」240億海運少東夫
自助洗衣機裡「高雄弟腿開開」　網怒肉搜
「直播帶貨天后」身份曝光！　竟曾是黑澀會美眉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園男撞翻變電箱！辯「閃狗」被揪酒駕　停電+斷訊惹民怨

欠稅大戶領50萬保險金仍拒繳　屏東分署拘提聲請管收他怕了

大叔2度縱火燒舊衣回收箱　徘徊現場觀賞辯「一時興起」

離婚仍同住卻裝針孔偷拍前妻　雲林男依跟騷法函送

專偷北市工地電纜　父子檔慣竊栽了！贓物重達250公斤

4遊客遊三地門情人湖迷途　消防人員上山2小時內找到人

LINE群售口罩騙572萬！狡詐男辯「調不到」...帳戶標這4字穿幫

鳳陽艦長非禮女少尉　輔導長「勸她拿19萬」企圖壓案下場慘

皮包骨葉家老大過世　導演陳文彬悲憤發文：做為彰化人我很抱歉

快訊／愛河驚見男子漂浮水面　救起已無生命跡象

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

買炸雞被誤認成先生　她怒：大UU當胸肌？

原住民大叔住「哈囉貓房間」 　超爆笑Room tour笑翻網！

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

裁判站中線主持拔河賽　閃避太慢秒被繩子卡GG

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

謝忻《炎上》自嘲是「愛偷吃的人」　白雲酸陳致遠「1球100萬」：習慣放水！

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

桃園男撞翻變電箱！辯「閃狗」被揪酒駕　停電+斷訊惹民怨

欠稅大戶領50萬保險金仍拒繳　屏東分署拘提聲請管收他怕了

大叔2度縱火燒舊衣回收箱　徘徊現場觀賞辯「一時興起」

離婚仍同住卻裝針孔偷拍前妻　雲林男依跟騷法函送

專偷北市工地電纜　父子檔慣竊栽了！贓物重達250公斤

4遊客遊三地門情人湖迷途　消防人員上山2小時內找到人

LINE群售口罩騙572萬！狡詐男辯「調不到」...帳戶標這4字穿幫

鳳陽艦長非禮女少尉　輔導長「勸她拿19萬」企圖壓案下場慘

皮包骨葉家老大過世　導演陳文彬悲憤發文：做為彰化人我很抱歉

快訊／愛河驚見男子漂浮水面　救起已無生命跡象

快訊／花蓮18:48發生規模4.3地震　最大震度4級

李凱威請假缺陣　龍德力最慢下周回一軍

反骨正妹爸爸發聲！　控酷炫「不教而殺」：演一齣洗門風讓我女兒扛

昆凌產後1個月身材超狂！　辣曬泳池照「纖細四肢全露」網羨慕

放飯了！拉拉一聽關鍵2字立刻「整罐拿出來」　媽：我家有牧魚犬

學生確診「今大增8243例」總數31.9萬！　全台3562校停課

為生病的媽媽而戰　戴焙麟為家計再拚選秀

冬山風箏嘉年華7月登場！繽紛大型風箏在稻浪飛舞　還能免費餵小鹿

南投縣加碼2千萬！鳶峰、昆陽將增觀星設施和體驗劇場

小孩狂挑食！研究證實「與父母有關」　醫憂：更怕1情況

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

社會熱門新聞

快訊／彰化皮包骨葉家老大今下午離世

前警廣知名金鐘獎主持人阿國再染毒！

即／陸軍「雷霆2000火箭」發射中爆炸　演訓緊急暫停

爛醉正妹睡計程車上　「下面很痛」告運將性侵

外洩恩恩案橫向錄音　新北公務員自首

橫向音檔外洩給卓冠廷！新北消防員最新聲明

小五女兒狂換最新iPhone　媽得知噁心真相超崩潰

即／國道警避彎車道舉槍自戕！搶救6天宣告不治

影片曝！雷霆2000火箭車爆炸　飛彈狂射火光瀰漫

爆乳「雅婷」辣翻來約砲　大叔買好點數喊卡

花蓮女公務員咖啡店亂尿！店員聞騷味傻眼

「我的太短」鹹濕對話曝　已婚警睡女同事還告她爸

醉男吃醋自殘逼女友　24歲女奪刀自捅3刀亡

彰基醫院濃煙竄天　冷氣戶外機起火

更多熱門

相關新聞

皮包骨葉家老大過世　導演陳文彬悲憤發文

皮包骨葉家老大過世　導演陳文彬悲憤發文

彰化和美鎮好修里日前一戶葉姓3兄弟因生活貧困、三餐不繼，個個瘦成皮包骨，甚至虛弱到只能跌坐在地無法起身，引發知名導演、副總統賴清德辦公室前主任陳文彬的關注，他先前才痛批「社會安全網出了4個大漏洞」，而今日（20）下午葉家兄弟中的老大過世消息傳出，陳文彬也馬上發文悲憤表示到現在沒人追究責任、「台灣社會怎麼了？」

花蓮騎士遭撞飛空中翻一圈落地　頭部重創不治

花蓮騎士遭撞飛空中翻一圈落地　頭部重創不治

2老外+台籍兄弟燒公園划船機　辯：半夜睡不著

2老外+台籍兄弟燒公園划船機　辯：半夜睡不著

彰化+2960　葉彥伯：步出高原期

彰化+2960　葉彥伯：步出高原期

高雄民調之亂！柯志恩再爆「還有第2份」

高雄民調之亂！柯志恩再爆「還有第2份」

關鍵字：

彰化皮包骨老大病逝彰基影音

讀者迴響

熱門新聞

家寧米蘭同框男網紅喊：my love

專家曝BA.4、BA.5「大舉入侵時間」

快訊／彰化皮包骨葉家老大今下午離世

激戰後男友溫柔摸頭　下秒卻吐「1句話」！妹子氣炸

冷氣開26度常熱醒？內行人：關鍵非溫度

送貨司機「網購中毒」月花13萬！

上富豪遊艇6hrs遭放血慘死！女星「體內驗出失身水」

韓星南柱赫爆「霸凌同學6年」！受害者崩潰控5大罪狀

前警廣知名金鐘獎主持人阿國再染毒！

男人都被媳婦搶走！70歲婆婆砸百萬回春

她長跑快6年卻分手　看眾量級1部片超有感

即／陸軍「雷霆2000火箭」發射中爆炸　演訓緊急暫停

高嘉瑜陽台10年未整理！　照片曝光網嚇壞

爛醉正妹睡計程車上　「下面很痛」告運將性侵

遭逃逸外勞撞昏「臉骨全碎」　廖老大挺家屬：律師費我出

更多

最夯影音

更多
言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典
少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

買炸雞被誤認成先生　她怒：大UU當胸肌？

買炸雞被誤認成先生　她怒：大UU當胸肌？

原住民大叔住「哈囉貓房間」 　超爆笑Room tour笑翻網！

原住民大叔住「哈囉貓房間」 　超爆笑Room tour笑翻網！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面