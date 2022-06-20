彰化皮包骨3兄弟老大病逝　彰基曝死因：營養不良引發敗血症

記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

彰化和美鎮好修里一戶葉家3兄弟因貧病交加，個個骨瘦如柴，甚至身體虛弱到爬不起來，而議員賴清美及里長陳信義17日前往探視時，驚見三兄弟中，老大和老二服下大量藥物意識不清，緊急送醫，老三目前也因病住院，但稍早仍傳出不幸消息，老大不幸於20日病逝。彰基也出面說明老大的病逝原因，同時透露同樣入院的老三恢復狀況不錯，「吃得很多。」

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如柴，其中葉家老大20日不幸病逝，彰基也出面說明死因。（圖／彰化縣議員賴清美提供）



彰基發言人周志中受訪時表示，62歲的老大先是在上禮拜五前來彰基急診就醫，經醫師初步診斷發現老大有肺炎情形，並有營養不良等狀況，原先安排葉先生住院，但被他婉拒且堅持要出院，不過禮拜六才剛出院，禮拜天就又因高燒40度而再度入院。

▲彰基透露，老大入院時肺炎跡象嚴重，並有因營養不良引發敗血症，最終導致多重器官衰竭等情形。（圖／彰化縣議員賴清美提供）



周志中指出，葉家老大二度送醫時，除有高燒症狀外，肺炎跡象明顯，院方也在第一時間再度安排住院，並給予抗生素與大量點滴，但老大仍因為營養不良造成免疫力低下，進而引起敗血症，最終因多重器官衰竭，於20日中午左右病逝。周志中表示，儘管葉家老大有肺炎與高燒情形，症狀與新冠肺炎類似，但並沒有確診新冠肺炎。

周志中透露，葉家老大入院時狀況並不是很好，雖然可以和人正常應對，但意識不是非常清楚，應是營養不良所引起的相關病況，最明顯的症狀仍是肺炎跡象較為嚴重，最終引起敗血症而導致多重器官衰竭。

此外，葉家老三同樣因病住院，周志中也說明老三目前狀況。他表示，老三也是於上禮拜五入院，並有腎衰竭、營養不良、血鉀過低與嚴重脫水等情形，經院方治療後，目前情況良好，食慾相當不錯，「吃得很多」，院方也有安排看護一旁照護，目前正在快速恢復當中。

▲彰基體系發言人周志中。（圖／記者唐詠絮翻攝）