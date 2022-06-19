彰化皮包骨葉家老大高燒40度急送醫　民眾送物資塞滿冰箱

▲民眾送物資塞滿冰箱，彰化皮包骨大哥高燒40度急送醫。（圖／彰化縣議員賴清美提供）



記者游瓊華／彰化報導

彰化和美鎮好修里一戶葉家3兄弟因為三餐不繼個個骨瘦如材，甚至身體虛弱到跌坐地上爬不起來，消息曝光震驚社會，各界也紛紛伸出援手送暖。因服藥過量送醫，昨天才出院的葉家老大今天傳出嘔吐、高燒40度被緊急送醫，經過PCR篩檢雖非陽性，但仍被留院觀察。

彰化縣議員賴清美表示，今天前往探望葉家三兄弟，順便送雞精給兄弟們補氣，原本連站立都無法的葉家老三，已經可以拄拐杖走路；老大昨天晚上出院，但今天早上嘔吐、高燒40度，趕緊打電話叫119送醫。

▲民眾愛心捐贈物資塞滿葉家冰箱。（圖／彰化縣議員賴清美提供）



賴清美也提到，媒體披露之後葉家三兄弟的故事後，各方愛心湧入，今天前往待了2個多小時，就有來自不同縣市的6組民眾到葉家捐贈物資或是援助金，「之前看到冰箱都是空的，現在都已經被塞滿滿！」

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）



據悉，葉家原本有4兄弟，皆年過55歲，老大身體不好，無法外出工作長年在家，而老三視障領有身心障礙生活補助，老四在幾年前已經往生，一家全靠老二打零工賺錢，三兄弟經常過著有一餐沒一餐的生活，也沒有錢可以繳健保費用，當地里長與縣議員賴清美17日前往探視時才發現葉家老大、老二服藥過量，老三虛弱無力躺在地上，趕緊通報送醫。