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社會 社會焦點 保障人權

皮包骨3兄弟「虛弱躺地送醫」　捐款湧入...還有1年免費自助餐　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美鎮好修里一戶葉家3兄弟生活貧苦、三餐不繼個個骨瘦如材，甚至身體虛弱到跌坐地方爬不起來，昨天在議員賴清美及里長陳信義前往探視時，驚見老大也接續老二服下大量藥物意識不清，緊急送醫，3人清苦的故事經媒體報導後，各地熱心捐款不斷湧入，澎湖離島、台北、雲林等地都有熱心民眾捐款，社會處也提出專款專戶幫助3兄弟。

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

里長陳信義說，葉家父母很早就去世了，育有4兄弟，老三視障領有身心障礙生活補助7000元，老大身體不好，無法外出工作長年在家照顧老三，而老四在很多年前自殺，一家全靠老二在附近的工廠打零工賺錢，最近又遇到疫情沒工作，全靠視障的補助過活，經常過著有一餐沒一餐的生活，也沒有錢可以繳健保費。

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

陳信義經常為葉家三兄弟送餐、送物資，他說，3兄弟年紀都超過55歲，未婚住在宗族的三合院內，只有老三視障有低收入有健保，其他老大、老二連要吃飯都成問題，也沒有錢去看病繳掛號費，若生病了也只能去藥局買「治痛單、咳嗽藥水」，最近發現老三都未曾上床、坐在地上，才請議員賴清美協助，沒想到，消防隊員一到場，竟發現日前服藥過量的老二，送醫救活後，再度服藥躺在地上，趕緊將人送醫。

賴清美說，將葉家老二及老三送醫後，又發現葉家老大也服藥過量不省人事，又將他送醫急救，賴清美難過的說，社會上還有許多貧困家庭，看到葉家3兄弟的處境，相當心酸，希望社會處能伸出援手協助幫忙他們。

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

陳信義說，上午已經有很多慈善團體到場關切，他說物資目前已經充裕，感謝縣府設專款專戶、現在100、200元對葉家都是很大的幫助，更感謝外界捐善款伸出援手，還有善心民眾要提供一年的自助餐給三兄弟，同時鼓勵葉家兄弟一定要堅強。

社會處表示，針對案家處境，社會處將先提供急難救助及物資，協助案家生活及醫療補助度過難關，三弟出院後，因三弟領有輕度身障證明，未來轉介身障個管中心進行需求評估並連結適當資源再予入住機構；案家福利身分部分將重新評估案家財稅協助申請低收及長照資源的送餐與居服服務，並提供家庭中心以工代賑(物資)方案,強化案家與社區的連結，建構在地支持網絡，恢復家庭功能。

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

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