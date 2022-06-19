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快訊／桃園雙屍命案　泰國警方再逮1嫌犯　第3名嫌仍在逃

▲▼桃園高鐵站前雙屍命案！男女疑遭殺害塞進休旅車後車廂。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園高鐵站前雙屍命案！男女遭殺害塞進休旅車後車廂。（圖／記者楊淑媛攝）

中央社

在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯逃回泰國後向警方投案，警方追查發現包括王嫌在內共有3人涉案。泰國警方今天早上在東北膠拉信府逮捕第2名嫌犯，第3名嫌犯仍在逃。

桃園青埔高鐵站附近停車場10日發現雙屍命案，來自泰國的李姓男子和妻子，疑似因金錢糾紛，被生意合夥人、來自泰國的王姓男子在新北市土城區殺害後，裝進轎車後車廂，棄屍在桃園高鐵站附近的停車場，王男犯案後在9日搭機逃回泰國。

王姓嫌犯17日早上在父親陪同下在清邁向警方投案，下午立刻被帶往曼谷，王嫌18日坦承犯案，法院裁定拘留王嫌12天。

犯罪防治處（Crime Suppression Divison）副處長阿內（Anek Taosuparb）昨天表示，根據台灣警方提供的證據，包括王嫌在內共有3人涉案，王嫌僱用了另外2人殺害死者夫妻，過程都被監視器拍攝下來。

泰國警方今天下午由泰國皇家警察下轄的中央調查辦公室（Central Investigation Bureau）指揮官吉拉波（Jirabhop Puridet）舉行記者會，他表示王嫌自稱因為毒品生意紛爭，僱用2名泰國男子薩馬（Samart）和塔納瓦（Thanawat）一起殺害死者夫妻，薩馬和塔納瓦在6月11日返回泰國。

吉拉波表示，警方今天早上在泰國東北的膠拉信府（Kalasin）逮捕了42歲的塔納瓦，塔納瓦坦承和王嫌及薩馬一起殺害死者夫妻，薩馬目前仍然在逃，警方正在全力追緝中。

吉拉波表示，雖然王嫌指稱是因為毒品生意紛爭所以殺了死者夫妻，不過警方會持續調查是否還有其他動機。

An alleged accomplice in the slaying of a Thai couple in Taiwan was arrested on a charge of premeditated murder on Sunday afternoon, a police source said. #thailand

Bangkok Post 發佈於 2022年6月19日 星期日

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