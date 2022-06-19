桃園長者踴躍打第4劑　26處接種站這3天施打BNT及高端

▲桃園長者踴躍施打第4劑。（圖／市府資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

中央流行疫情指揮中心19日公布桃園新增4,093例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較於昨日4,611例，桃園疫情下降11.23 %，其中65歲以上個案占9.65 %、18歲以下個案占20.85 %，迄今已累計38萬8,658本土個案，桃園市疫情呈現穩定下降的趨勢；而全國今日則是新增5萬561例，較昨日5萬3,643例，下降5.75 %。

另外，桃園本週提供長者第4劑莫德納疫苗接種專案，6月18日共接種1萬3,682劑，總計6月15日、17日、18日共接種4萬1,363人，長者施打的情況相當踴躍，其中施打第4劑的長者，共有3萬8,357人，占符合接種資格7萬2,788人中的52.7%。

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為持續提升長者疫苗覆蓋率，市府下週將於6月22日、24日、25日再開設26處社區接種站，辦理長者第4劑BNT及高端疫苗接種專案，一樣提供滿65歲以上（原住民族55歲以上）、距離接種第3劑已滿5個月的長者接種，完成接種都會提供700元禮卷、2劑快篩試劑、桃園好米1包；而尚未施打第1、2、3劑的長者，也可以利用這3天進行接種。

王局長說明，市府於今日上午8時至12時於桃園區龍山國小、中壢區元生國小、平鎮區新榮國小、楊梅區楊心國小及龜山區自強國小開設「莫德納兒童疫苗第2劑快打站」，共施打813 人。另有關未滿12歲的學童基礎劑間隔縮短，將以入校接種為主，但未在學校施打的5至11歲兒童，仍可由家長陪同至本市合約醫療院所接種疫苗。