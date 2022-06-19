　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園長者踴躍打第4劑　26處接種站這3天施打BNT及高端

▲桃園長者踴躍施打第4劑。（圖／市府資料照）

▲桃園長者踴躍施打第4劑。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

中央流行疫情指揮中心19日公布桃園新增4,093例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較於昨日4,611例，桃園疫情下降11.23 %，其中65歲以上個案占9.65 %、18歲以下個案占20.85 %，迄今已累計38萬8,658本土個案，桃園市疫情呈現穩定下降的趨勢；而全國今日則是新增5萬561例，較昨日5萬3,643例，下降5.75 %。

另外，桃園本週提供長者第4劑莫德納疫苗接種專案，6月18日共接種1萬3,682劑，總計6月15日、17日、18日共接種4萬1,363人，長者施打的情況相當踴躍，其中施打第4劑的長者，共有3萬8,357人，占符合接種資格7萬2,788人中的52.7%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為持續提升長者疫苗覆蓋率，市府下週將於6月22日、24日、25日再開設26處社區接種站，辦理長者第4劑BNT及高端疫苗接種專案，一樣提供滿65歲以上（原住民族55歲以上）、距離接種第3劑已滿5個月的長者接種，完成接種都會提供700元禮卷、2劑快篩試劑、桃園好米1包；而尚未施打第1、2、3劑的長者，也可以利用這3天進行接種。

王局長說明，市府於今日上午8時至12時於桃園區龍山國小、中壢區元生國小、平鎮區新榮國小、楊梅區楊心國小及龜山區自強國小開設「莫德納兒童疫苗第2劑快打站」，共施打813 人。另有關未滿12歲的學童基礎劑間隔縮短，將以入校接種為主，但未在學校施打的5至11歲兒童，仍可由家長陪同至本市合約醫療院所接種疫苗。

►想跟小孩搶來玩！超逼真廚具設備齊全、外型美翻

ET快訊
1千萬房直接買了！他房貸全扛「女友卻氣炸」　原因曝網戰翻
石斑魚遭禁卻「沒一攤在賣」　網1句開酸了
快訊／范米特又怎麼了？裁判上前警告換一顆球
天氣2階段變化！大台北1時段迎雨　這天起「雨區變小」
高雄婦買早餐遭輾斃！貨車司機肇逃18公里　一句話讓人拳頭硬了
抽中有望現賺8.6萬！　這檔股票明開放申購

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

布新國小另類畢典　畢業生搭乘「水上鋼鐵人」一飛沖天　

一週內天氣2階段變化！大台北1時段迎雨　這天起「午後雨區變小」

桃園長者踴躍打第4劑　26處接種站這3天施打BNT及高端

石斑魚遭禁　他跑市場、賣場卻「沒一攤在賣」！網1句開酸了

南投+1254！1個多月死亡人數破百　未完整接種疫苗者佔65.1%

台灣石斑魚在日本沒市場　農委會曝他們怕吃進「雪卡毒」

霹靂布袋戲「八音才子」黃文擇人生最後一程　千人哀傷送行

台南確診+5085名　市民請完整接種疫苗及追加劑嚴防變異株

宜蘭+969新增4死　2男2女皆打完3劑仍不幸病歿

台中連6天確診數最高！國高中生疫苗接種率偏低…市府急了

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

萌汪腿開開露肚躺床上　爸制止：女生不能這樣

魔王級舞痴「連走路都不協調」　轉圈「被自己絆倒」Gabee望天：啊...

「朱九」繼子被撞昏迷！　11惡棍殺人未遂罪送辦

炎亞綸開球「先檢查土質(?)」XD　再被問顏佑庭...無奈：我都膩了

Jessica「誤傳飛吻」給隊友老公XD　當隊長狂練《OKAY》..吳謹言：要瘋了

布新國小另類畢典　畢業生搭乘「水上鋼鐵人」一飛沖天　

一週內天氣2階段變化！大台北1時段迎雨　這天起「午後雨區變小」

桃園長者踴躍打第4劑　26處接種站這3天施打BNT及高端

石斑魚遭禁　他跑市場、賣場卻「沒一攤在賣」！網1句開酸了

南投+1254！1個多月死亡人數破百　未完整接種疫苗者佔65.1%

台灣石斑魚在日本沒市場　農委會曝他們怕吃進「雪卡毒」

霹靂布袋戲「八音才子」黃文擇人生最後一程　千人哀傷送行

台南確診+5085名　市民請完整接種疫苗及追加劑嚴防變異株

宜蘭+969新增4死　2男2女皆打完3劑仍不幸病歿

台中連6天確診數最高！國高中生疫苗接種率偏低…市府急了

嘉義縣第4劑下周輪民雄、大林　快篩陽全縣院所診斷用藥一條龍

他們是台灣人？！　那些年「以為是外國人」5明星全都超意外

講師狂愛銀行女主管　不甩協議照嘿咻…綠光夫索賠600萬結果出爐

MVP黃天賜！桃園市奪U15組訓權　華南盃個人獎名單出爐

林靖凱全勤中斷有原因　陳傑憲沒先發等代打

日本政壇大老伸鹹豬手！喊錯名字靠「撫摸胸部」緩頰　網大罵癡漢

日本石川縣規模5.2地震　神社鳥居被震倒「平躺在地」！超慘空拍曝

暴風雨堅持蹲草皮　貴賓犬「吹成風速狗」五官消失：沒人能阻擋我

炎炎夏日如何避免「熱傷害」 　醫師：保持環境通風

布新國小另類畢典　畢業生搭乘「水上鋼鐵人」一飛沖天　

生活熱門新聞

看到就噤聲！「最討厭的IG限動」網點名1類

快訊／今增172死！本土+50561

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

小叔弟媳也中鏢！婆婆驚人防疫觀念嚇慘她

她點黑鮪魚下腹肉　店家「糊弄外行」2次都給赤身

阿公身上3大洞　護理師嘆：愛他請放手

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

「買二送一」收3碗錢！魏姐包心粉圓回應了

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

她賺8萬仍月光　聽友存款秒後悔

宜蘭伯開車買菜　車價曝光網喊：阿公好

外出保平安7祕笈　到餐廳先做這件事

先酸「台灣活在平行時空」！醫再駁無敵星星

威力彩衝5.9億　「4星座、4生肖」財運旺翻天

更多熱門

相關新聞

南投+1254！1個多月死亡人數破百

南投+1254！1個多月死亡人數破百

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1254例，截至6月18日累計確診人數4萬4669例，居家隔離人數3547例，今日已解除隔離1237例，居家照護人數9771例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

重慶辣子雞、油燜鮮蝦　道地川菜雲林飄香

重慶辣子雞、油燜鮮蝦　道地川菜雲林飄香

竹縣+1203　65歲以上長者第4劑持續接種

竹縣+1203　65歲以上長者第4劑持續接種

竹市+1008　善用市府三大貼心服務

竹市+1008　善用市府三大貼心服務

桃園嬤騎車左轉遭撞噴飛　手腳骨折躺斑馬線

桃園嬤騎車左轉遭撞噴飛　手腳骨折躺斑馬線

關鍵字：

桃園第4劑疫苗疫情

讀者迴響

熱門新聞

Netflix影集驚傳死亡車禍！「2演員當場慘死」

高麗菜輸了！「高纖維蔬果排行」出爐　第1名還能治咳嗽

房仲叫你自己看！租客燒炭屋2年不熄燈　掛售1個月就成交

看到就噤聲！「最討厭的IG限動」網點名1類

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

被拐25年當億萬富翁養子！他找回親生父母身世超狂

iPhone 14系列4款外觀全露出！　瀏海螢幕確定再見、Type-C再等等

恩恩爸：侯友宜痛哭代宣布去當天使了　當下我很震撼

快訊／今增172死！本土+50561

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

結婚僅13天！女星目睹丈夫死去　親手幫他闔上雙眼

韓韶禧宋江爆假戲真做熱戀ing！約會照瘋傳

具俊曄甜曝重逢後「大S第一反應」

信義區翻版九龍寨城！單層擠進85戶　洗衣機竟放公共走道

即／台3線三灣路段16歲騎士過彎撞對向車不治

更多

最夯影音

更多
貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念
心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面