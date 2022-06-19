　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她嗨拿手機視訊「一邊充電」　行動電源突爆炸！左手慘變二度燒傷

▲▼新加坡一名女性使用行動電源充電時突然爆炸，左手二度燒傷。（圖／翻攝自STOMP）

▲▼新加坡一名女性使用行動電源充電時突然爆炸，左手二度燒傷。（圖／翻攝自STOMP，下同）

記者張寧倢／綜合報導

現居澳洲墨爾本的一名新加坡女性9日一邊用行動電源替手機充電，一邊用手機通訊軟體和朋友視訊，沒想到，聊到一半行動電源突然爆炸起火。她起初試圖用手拍打衣服滅火，後來才用毯子包裹並沖水滅火，但事後左手被醫生評估為一度至二度燒傷。她透露，產品是官方通路銷售的正品，不知為何會爆炸。

《新報》（The New Paper）報導，女兒目前在澳洲求學的51歲梁女士9日經歷爆炸驚魂，她在電話受訪中表示，當天她看到手機快沒電了，便將手機插上行動電源，並放在沙發上，「我戴上耳機，坐下來和我朋友進行視訊通話，正當我們在聊天的時候，行動電源突然起火了！」

報導稱，火焰燒焦了她穿的長袖襯衫和毛衣，持續往下燒到她的左手。梁女士說，「當我看到自己的皮膚著火時，我本能地用右手試著把火拍滅，當下狀況混亂不清，我一直在想起火的原因。」她迅速抓起一條毯子蓋住手機和行動電源，拿起桌上女兒的水壺，澆水在毯子上，接著抱起布包衝進廁所，打開蓮蓬頭把餘火澆熄。

▲▼新加坡一名女性使用行動電源充電時突然爆炸，左手二度燒傷。（圖／翻攝自STOMP）

▲梁女士當時用來包裹起火行動電源的毯子與目前仍在復原中的左手燒傷。（圖／翻攝自STOMP）

梁女士表示，「我還很擔心沙發會被燒毀，萬一公寓火災該怎麼辦？」撲滅火勢後她冷靜下來，這時才感覺到左手的疼痛，燙傷水泡越來越大，女兒暫時用木瓜霜塗在患部並裹上紗布繃帶，隔天就醫時，醫生告訴她，這程度大約是一度到二度的燒傷。目前她手部必須包紮，讓燒傷部位慢慢痊癒，並小心不要引發感染。

梁女士透露，爆炸的行動電源是某個朋友送她的聖誕禮物，是從網購平台上的iWalk新加坡官方通路購買的，「這個產品是正品，但它為何會燒起來仍然是一個謎。」新加坡政府機構表示，從2018年至2021年共通報27例行動電源引起的火災，當局提醒使用者應在室溫狀態下保存行動電源，避免將其暴露在過熱環境或與可燃、易燃物品一起擺放，時常注意電池使否有變形、膨脹的問題，也不要過度充電。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►想跟小孩搶來玩！超逼真廚具設備齊全、外型美翻

ET快訊
快訊／受困大甲溪沙洲50分鐘！　5大1小全數獲救
賈靜雯慶大女兒17歲　曬「梧桐妹vs.咘咘」對比照驚呆
快訊／台中5大1小受困大甲溪河床　消防急救援
獨／他在好樂迪「爽灌威士忌」後大吐　下秒被噎死
股票玩到「賠一棟房」夫妻窩回娘家！她接1通電話崩潰
BY2妹Yumi演唱會突暴哭！　姊姊心疼
日政壇大老當場「撫摸美女候選人胸部」！畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她嗨拿手機視訊「一邊充電」　行動電源突爆炸！左手慘變二度燒傷

日本政壇大老伸鹹豬手！喊錯名字靠「撫摸胸部」緩頰　網大罵癡漢

日本石川縣規模5.2地震　神社鳥居被震倒「平躺在地」！超慘空拍曝

來上班就送新iPhone！這間麥當勞搶人才拚了　條件曝光

比基尼妹子脫了！海灘男人偷拍又搭訕　觀察影片揭「超真實反應」

全球第6富！Google創辦人布林又離婚　2.79兆資產分割引關注

英將領驚曝「3次世界大戰」可能性：英軍須準備好赴歐與俄作戰

5名工人墜樓慘死！平壤拼1萬戶摩天住宅　他怒斥：你們沒權利暈倒

俄飛地加里寧格勒遭「重手制裁」　立陶宛封鎖跨境鐵路貨運

快訊／日本石川縣發生規模5.2地震　最大震度6弱！深度僅10km

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

萌汪腿開開露肚躺床上　爸制止：女生不能這樣

魔王級舞痴「連走路都不協調」　轉圈「被自己絆倒」Gabee望天：啊...

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

炎亞綸開球「先檢查土質(?)」XD　再被問顏佑庭...無奈：我都膩了

Jessica「誤傳飛吻」給隊友老公XD　當隊長狂練《OKAY》..吳謹言：要瘋了

「朱九」繼子被撞昏迷！　11惡棍殺人未遂罪送辦

她嗨拿手機視訊「一邊充電」　行動電源突爆炸！左手慘變二度燒傷

日本政壇大老伸鹹豬手！喊錯名字靠「撫摸胸部」緩頰　網大罵癡漢

日本石川縣規模5.2地震　神社鳥居被震倒「平躺在地」！超慘空拍曝

來上班就送新iPhone！這間麥當勞搶人才拚了　條件曝光

比基尼妹子脫了！海灘男人偷拍又搭訕　觀察影片揭「超真實反應」

全球第6富！Google創辦人布林又離婚　2.79兆資產分割引關注

英將領驚曝「3次世界大戰」可能性：英軍須準備好赴歐與俄作戰

5名工人墜樓慘死！平壤拼1萬戶摩天住宅　他怒斥：你們沒權利暈倒

俄飛地加里寧格勒遭「重手制裁」　立陶宛封鎖跨境鐵路貨運

快訊／日本石川縣發生規模5.2地震　最大震度6弱！深度僅10km

宵夜店老闆見「4男打1女」出手救人！卻遭多人圍毆昏迷住院

快訊／受困大甲溪沙洲50分鐘！　5大1小全數獲救

昆山市台協會智改數轉賦能中心揭牌　啓動「燈塔工廠」計畫

唐玲胃癌末期「被提安樂死」嚇壞！　今曝好消息...醫師也欣喜

呂彥青重回先發？　助總坦言曾經考慮過

流汗臭爆「這4部位最難聞」！醫：會遺傳　愛吃2食物味更濃

歡慶生日！hololive「鯊鯊」Gawr Gura達400萬訂閱...成Vtuber第一

「人生80分就很好了」　沒有真正幸福的完美主義者

快訊／台中5大1小受困大甲溪河床　消防急救援現場畫面曝

戴資穎連2天被誤判觸網無奈攤手　球迷也傻眼：小戴風度真好

國際熱門新聞

拜登騎自行車摔倒　並未受傷

辣妹遭小象扒裙露丁字褲影片曝！　吸440萬觀看

22歲護師「送走太多朋友」輕生

開放員工上班「自慰」30分！她讚嘆成效驚人

拜登認了「不做這件事」　恐讓中國有膽接管台灣

日本政壇大老撫摸美女候選人胸部　網罵癡漢

他抬頭見「海嘯衝眼前」真相超驚人

公司聚會被女同事下藥！她慘被男同事性侵

比基尼妹子海灘裸胸　男人「超真實反應」曝

桃園雙屍命案　泰國警方：至少3人涉案

他剖開大魚驚見「姊夫」笑噴　難怪又大又硬

1300公斤古柯鹼偽裝成馬鈴薯！　警方揪1明顯破綻

「五星連珠」真的來了！

拜登：考慮解除對中關稅

更多熱門

相關新聞

這間麥當勞拚了　上班就送iPhone 13

這間麥當勞拚了　上班就送iPhone 13

馬來西亞吉隆坡一間麥當勞的徵才消息引發關注，只要新員工上班做滿3個月且符合工作要求，就能免費拿到iPhone 13 Pro Max手機。

海灘「裸身交纏」開啪　性愛過程被拍下

海灘「裸身交纏」開啪　性愛過程被拍下

首例貓傳人！確診貓咪打噴嚏傳染人類

首例貓傳人！確診貓咪打噴嚏傳染人類

美中防長台海議題相爭　美媒：緩解緊張

美中防長台海議題相爭　美媒：緩解緊張

筆電充隨身扇爆炸　疑一原因釀禍

筆電充隨身扇爆炸　疑一原因釀禍

關鍵字：

新加坡行動電源爆炸視訊燒傷東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

Netflix影集驚傳死亡車禍！「2演員當場慘死」

高麗菜輸了！「高纖維蔬果排行」出爐　第1名還能治咳嗽

房仲叫你自己看！租客燒炭屋2年不熄燈　掛售1個月就成交

看到就噤聲！「最討厭的IG限動」網點名1類

被拐25年當億萬富翁養子！他找回親生父母身世超狂

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

iPhone 14系列4款外觀全露出！　瀏海螢幕確定再見、Type-C再等等

恩恩爸：侯友宜痛哭代宣布去當天使了　當下我很震撼

結婚僅13天！女星目睹丈夫死去　親手幫他闔上雙眼

快訊／今增172死！本土+50561

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

韓韶禧宋江爆假戲真做熱戀ing！約會照瘋傳

信義區翻版九龍寨城！單層擠進85戶　洗衣機竟放公共走道

即／台3線三灣路段16歲騎士過彎撞對向車不治

具俊曄甜曝重逢後「大S第一反應」

更多

最夯影音

更多
貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念
心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

萌汪腿開開露肚躺床上　爸制止：女生不能這樣

萌汪腿開開露肚躺床上　爸制止：女生不能這樣

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面