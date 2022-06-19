她嗨拿手機視訊「一邊充電」　行動電源突爆炸！左手慘變二度燒傷

▲▼新加坡一名女性使用行動電源充電時突然爆炸，左手二度燒傷。（圖／翻攝自STOMP，下同）

記者張寧倢／綜合報導

現居澳洲墨爾本的一名新加坡女性9日一邊用行動電源替手機充電，一邊用手機通訊軟體和朋友視訊，沒想到，聊到一半行動電源突然爆炸起火。她起初試圖用手拍打衣服滅火，後來才用毯子包裹並沖水滅火，但事後左手被醫生評估為一度至二度燒傷。她透露，產品是官方通路銷售的正品，不知為何會爆炸。

《新報》（The New Paper）報導，女兒目前在澳洲求學的51歲梁女士9日經歷爆炸驚魂，她在電話受訪中表示，當天她看到手機快沒電了，便將手機插上行動電源，並放在沙發上，「我戴上耳機，坐下來和我朋友進行視訊通話，正當我們在聊天的時候，行動電源突然起火了！」

報導稱，火焰燒焦了她穿的長袖襯衫和毛衣，持續往下燒到她的左手。梁女士說，「當我看到自己的皮膚著火時，我本能地用右手試著把火拍滅，當下狀況混亂不清，我一直在想起火的原因。」她迅速抓起一條毯子蓋住手機和行動電源，拿起桌上女兒的水壺，澆水在毯子上，接著抱起布包衝進廁所，打開蓮蓬頭把餘火澆熄。

▲梁女士當時用來包裹起火行動電源的毯子與目前仍在復原中的左手燒傷。（圖／翻攝自STOMP）

梁女士表示，「我還很擔心沙發會被燒毀，萬一公寓火災該怎麼辦？」撲滅火勢後她冷靜下來，這時才感覺到左手的疼痛，燙傷水泡越來越大，女兒暫時用木瓜霜塗在患部並裹上紗布繃帶，隔天就醫時，醫生告訴她，這程度大約是一度到二度的燒傷。目前她手部必須包紮，讓燒傷部位慢慢痊癒，並小心不要引發感染。

梁女士透露，爆炸的行動電源是某個朋友送她的聖誕禮物，是從網購平台上的iWalk新加坡官方通路購買的，「這個產品是正品，但它為何會燒起來仍然是一個謎。」新加坡政府機構表示，從2018年至2021年共通報27例行動電源引起的火災，當局提醒使用者應在室溫狀態下保存行動電源，避免將其暴露在過熱環境或與可燃、易燃物品一起擺放，時常注意電池使否有變形、膨脹的問題，也不要過度充電。

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