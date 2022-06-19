金門+89！康復半年內可掛新冠整合門診　打疫苗送5百禮券只到月底

▲金門今19日增加89名確診者。（資料照／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

今（19）日指揮中心公布全國新增5萬561例確診個案，其中金門新增新增89名確診者(K3956-K4044)，確診累計4,044例，目前收治中71例，其中無症狀或輕症62例，中症9例；確診者居家照護560例。另經金門衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者92人，目前居家隔離281人，解除居家隔離109人。此外，即日起至6月30日，施打任一劑疫苗的65歲以上長者或55歲以上原住民，可免費獲得2劑快篩試劑及500元禮券。

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縣府指出，在新增89例確診者中，有男性49例、女性40例，年齡介於未滿5歲至90歲以上，年齡分布：5歲以下5例、6歲至12歲6例、13歲至19歲4例、20歲至29歲19例、30歲至39歲17例、40歲至49歲8例、50歲至59歲13例、60歲至69歲8例、70歲至79歲8例、80歲至89歲0例、90歲以上1例。

有關議員關心新冠整合門診情形，縣府表示，金門醫院已於今年3月開辦「COVID-19染疫康復者整合門診」，針對新冠肺炎確診病人，在解除隔離日起算6個月內，仍有COVID-19急性感染後徵候群且有整合醫療需求者，可在每週一上午、週三下午及週四下午掛內科胸腔科門診。此外，經醫師評估需至台灣本島就醫者，可依據「離島地區嚴重或緊急傷病患就醫交通費補助要點」規定，向縣府申請補助。在病床空床數方面，今金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用18床，尚有空床22床，可收治中、重症確診者之治療。

針對政府政策「快篩陽經醫師確認即確診」的部分，衛生局表示，民眾如快篩陽性，可經由金門醫院的綠色通道一站式診療與取藥服務完成辦理，也可由視訊診療，由醫師協助判定是否為確診病例。有需求的民眾，可下載「健康益友APP」線上預約或撥打掛號專線082-332875進一步了解和辦理。

目前金門醫療院所曾有提供視訊診療服務的院所包含：金城鎮衛生所、金湖鎮衛生所、金寧鄉衛生所、烈嶼鄉衛生所、康橋診所、吾家診所、陳水湖診所、王文君小兒科家庭醫學科診所、禾心診所、蔡建鑫小兒科家庭醫學科診所、傅仰賢診所、陳耳鼻喉科診所、健康診所、三大診所、合康家庭診所等，民眾可於上述診所門診時間進行電話接洽視訊診療相關事項。

縣府表示，自即日起至6月30日，施打任一劑疫苗的65歲以上長者或55歲以上原住民，可免費獲得2劑快篩試劑及500元禮券，也提醒65歲以上長者或55歲以上原住民，儘速前往接種，以提升自身的免疫保護力，保護自身及親友健康。縣府呼籲符合接種第2劑新冠肺炎疫苗追加劑(即第4劑)資格的65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全與免疫力低下且病情穩定者及第一類醫事人員（包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員），儘速前往金門醫院、5鄉鎮衛生所及8家合約診所預約接種，以提升保護力與防止發生重症。