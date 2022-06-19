台中連6天確診數最高！國高中生疫苗接種率偏低…市府急了

▲台中市衛生局長曾梓展表示，國高中生疫苗接種率低，呼籲快去打疫苗。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

全國今（19）日新增5萬561例本土個案，台中新增7820例本土個案，已經是連續6天全台最高。近日國高中生要不要返校實體期末考引發學生熱議，台中市衛生局長曾梓展表示，加強自我防護力是防疫根本之道，台中國高中生疫苗接種率跟成人相比都少了10%左右，近來台中又是高原期，呼籲國高中生盡速前往接種疫苗。

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▲台中國高中生疫苗接種率相較成人接種率都低10%左右。（圖／記者游瓊華翻攝）



市府統計，國高中生第一劑接種率為81.8%、第二劑為73.8%、第三劑為53.4%，平均都比成人接種率少10%左右。曾梓展表示，沒有打疫苗染疫風險增加，青少年更要留意確診康復後罹患MIS-C，呼籲國高中生盡速接種疫苗。

▲台中市副市長黃國榮指出，台中兒童疫苗快打站今天結束，兩天總共接種1萬3075人。（圖／記者游瓊華翻攝）



副市長黃國榮今日於疫情線上記者會表示，台中市首創在校園開設兒童疫苗快打站，這周末為符合資格的孩童接種第二劑莫德納疫苗，今日中午順利結束，這次預約接種人數共1萬3075人，實際施打共9718名學生，預約接種率為74％。

黃國榮表示，統計台中市5至11歲兒童疫苗施打情形，接種BNT第一劑自5月26日至6月18日，累計施打11萬5036人；接種莫德納第一劑自5月11日至6月18日，累計施打3萬7281人。統計台中市5至11歲第一劑疫苗共接種15萬2317人，第一劑疫苗涵蓋率78.51%，排名六都第三，持續推進中。

台中市校園兒童疫苗快打站昨天開設23站，今天開設3站，在中午順利結束，這次預約接種人數總計1.3萬人，實際施打共9718名學生，預約接種率為74％。

黃國榮也補充，如因接種第一劑未滿四週，無法至快打站接種的孩子家長也不用擔心，等到四週期滿之後，可到醫療院所預約接種，未來要接種BNT兒童疫苗第二劑的孩童，市府也會妥善安排規劃，目前疫苗存量充足，請各位家長安心。