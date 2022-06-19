高雄奇葩火鍋！6壯丁抬3箱海鮮拼盤「比衝浪板大」　客人全嚇跑了

▲高雄一家火鍋店被譽為「火鍋界中的奇葩」，店內有30種罕見海鮮食材。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

有夠浮誇！高雄市一家火鍋店店內有著陽光度假風，消費者幾乎都是衝著10人份套餐「7大洲3大洋」的浮誇系海鮮拼盤而來，有60公分現抓的深海戰龍蝦、南非活鮑魚，還有世界三大頂級和牛，得要出動6名壯丁將食材抬上桌，浮誇程度到服務生一出餐，客人全都跑離座位紛紛搶拍照。

在台南發跡、去年剛於高雄設置旗艦店，這家火鍋店被譽為「火鍋界中的奇葩」，店家主打一般火鍋餐廳吃不到的超多樣罕見海鮮食材，一般消費者也能享受金字塔頂端的用餐體驗，以800元起的入門價格，就能享受到高檔餐廳2、3千元才能吃到的頂級海鮮。

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▲2.5公斤、60公分的深海戰龍蝦是店家招牌。（圖／記者許宥孺攝）

其中最受矚目的就是「聖托里尼的紅色海灘」，這份10人套餐內有著超浮誇的食材，包括2.5公斤、60公分活體戰龍蝦、南非活鮑魚、廣島生蠔、牛奶貝，以及高級懷石日料店才會使用的生食級蝦種，如龜山島胭脂蝦及葡萄蝦、鐵甲蝦等30種頂級海鮮以及世界三大和牛。

不只食材用料霸氣，連端出場的方式都很浮誇。服務生搖著鈴鐺，接著就有6名壯漢一一將食材從廚房端上桌，不管是海鮮擺盤還是和牛油花的色澤，都讓人看了目不轉睛。

▲▼6名壯丁依序將食材抬上桌，客人都會驚訝連連搶著拍照。（圖／記者許宥孺攝）

「只要我們一出餐，沒有一個客人是坐在位置上的。」老闆徐誓濱笑說，食材一出場，所有客人都是驚呼連連，包括其他桌用餐客人也都會搶著拍照，接著就是服務生都會被問「你們這是什麼餐？」

徐誓濱表示，10人套餐是每日限量提供，只要到了春酒、尾牙祭都是供不應求，尤其台南店深受科技新貴喜愛，常常是台積電各部門都搶著訂餐，而在高雄設旗艦店，當然也是考慮到北高雄近楠梓、橋頭科學園區。

▲老闆徐誓濱拿著衝浪板，示意食材份量超級大。（圖／記者許宥孺攝）

徐誓濱說，以10人套餐來說，有近30種豐盛食材，用料非常大方，也給予消費者2小時時間慢慢享用，但他也坦言，「份量太澎湃，所以外帶打包也很多」。為讓顧客一次品嚐多重美饌，店家現也推出點個人海鮮鍋送肉盤、極品和牛全系列最低67折起，來店打卡享哈根達茲冰淇淋免費吃等優惠活動。