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快訊／台中+7983！7歲男童確診3天　雙肺浸潤重症插管治療

▲台中+7983確診全台最高，7歲男童確診3天雙肺浸潤重症插管。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中+7983確診全台最高，7歲男童確診3天雙肺浸潤重症插管。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中目前仍未脫離疫情高原期，今（18）日新增本土確診病例7983例為全台最高。一位7歲男童確診3天後出現呼吸喘、嗜睡，家屬趕緊送急診治療，X光檢查發現，男童雙側肺浸潤，血氧濃度低，被收治專責加護病房，目前仍插管治療中。

台中市衛生局副局長邱惠慈表示，男童在6月11日確診，根據家長轉述，男童在第一、第二天狀況還算好，但第三天爸媽發現，男童出現呼吸喘、嗜睡、活動力與意識不佳等情況，趕緊送到急診就醫，PCR採檢男童為陽性，X檢查發現男童雙側肺浸潤，且血氧濃度低、病況差，緊急插管治療，並使用瑞德西韋，目前人仍在專責加護病房接受醫護人員照顧。

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▲台中+7983確診全台最高，7歲男童確診3天雙肺浸潤重症插管。（圖／記者游瓊華攝）

▲今天台中市疫情記者會由副市長黃國榮主持。（圖／記者游瓊華翻攝）

今天台中市線上疫情記者會由副市長黃國榮主持，黃國榮表示，台中近日確診人數下降，但仍處高原期，請市民不可放鬆緊戒，持續做好防疫；另，今明兩天台中第二劑兒童莫德納校園快打站登場，統計至今天中午止，6206位學童已完成接種，目前第二劑疫苗涵蓋率穩定增加。

黃國榮指出，台中幼兒園、國小兒童疫苗統計至昨天為止，兒童莫德納第一劑已施打3萬7250人，兒童BNT第一劑已施打11萬4,630人，第一劑總數已施打15萬1880人，第一劑覆蓋率已經達到78.28%。

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