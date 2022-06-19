南投+1254！1個多月死亡人數破百　未完整接種疫苗者佔65.1%

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1254例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1254例，截至6月18日累計確診人數4萬4669例，居家隔離人數3547例，今日已解除隔離1237例，居家照護人數9771例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。



新冠肺炎死全國死亡人數已突破破5000人、達5049人，南投縣衛生局表示，自5月11日南投縣出現新冠肺炎死亡案例後，短短1個月出頭，死亡人數已上升到109人，包括男性64人、女性45人；中重症也達325個案例，男性有186人、女性139人，其中中症患者有233人占0.5%，重症有92人占0.2%。

縣府衛生局指出，從死亡個案分析，未完整接種疫苗者比例高達65.1%：包含沒有打任何疫苗占37.6%，打完第一劑11.9%，打完第二劑有15.6%；在中重症確診者中，沒有打完整疫苗者占64.3%，顯見打疫苗還是比較有保障，可減少死亡及中重症發生機率。

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▲未完整接種疫苗的老人家仍是死亡和中重症高風險族群。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

另從年齡層來看，死亡年齡以老人居多，65歲以上者就占80%以上：90歲以上有25人，占22.9%；80歲至89歲有35人，占32.1%；75歲至79歲有15人，占13.8%；65歲至74歲有18人，占16.5%；而在中重症確診者中，80至89歲有113人，占34.8%，90歲以上有58人，占17.8%。

隨著Omicron新變異株BA.4、BA.5來勢洶洶，衛生局呼籲民眾儘速將疫苗打好打滿，還是要戴口罩、勤洗手，並與不特定對象保持社交距離、做好家户消毒，才是基本防護之道。