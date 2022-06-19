宜蘭+969新增4死　2男2女皆打完3劑仍不幸病歿

▲宜蘭連3天確診人數都在千人以下。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭連3天確診在千人以下，19日新增969例，但不幸增4死，累計120死，其中80歲以上有84人，佔確診死亡人數的70%。19日遭病毒奪命的2男2女長者，皆打完3劑，4人分別於6月3日至6月15日期間確診，不幸病逝。

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中央今(19)日宣布宜蘭縣新增969名確診個案，並新增4名死亡個案。宜蘭縣長林姿妙縣長表示，宜蘭的確診個案已連續3日在千人以下，呼籲民眾持續落實防疫作為，才能儘快恢復正常生活；另外，考量高齡者或慢性疾病者，在確診後的病程發展速迅，縣府也將從21日(周2)起，委由各鄉鎮市公所陸續發送快篩試劑予80歲以上長者，共同守護長者健康。

根據縣內確診者統計資料分析，中、重症個案有357人，80歲以上有195人，佔中、重症確診人數的54.6%；死亡個案有120人，80歲以上有84人，佔確診死亡人數的70%。另外，確診後3日內死亡的個案共60人，85%的確診者有慢性疾病，而80歲以上有43人，佔確診3日內死亡人數的71.7%。

衛生局指出，綜合前述統計資料，高齡者或慢性疾病者確診後的病程發展速迅，預防和治療應並重實施，也說明從21日(周2)起，各鄉鎮市公所會陸續發送快篩試劑予80歲以上長者，每名長者可領到2劑，呼籲家中長輩若有呼吸道症狀或感染疑慮，務必儘快篩檢、及早治療。

疫情部份，今日新增4名死亡個案，年齡介於81歲至87歲之間，為2名男性、2名女性，4人皆完成3劑疫苗接種。4人分別於6月3日至6月15日期間確診，不幸病逝。

根據縣府統計資料，目前死亡確診個案為120人，其中80歲以上長者84人，48人是住宿式長照機構的住民。120人中，有43人未施打疫苗、14人打1劑、15人打2劑、47人打3劑，另有1人打滿4劑；有60位在確診3日內不幸往生。