驚悚影片曝！重機騎士逆撞機車1死1重傷　他等紅燈嚇到「抖一下」

記者陳以昇、林冠吟／新北報導

新北市蘆洲區環堤大道二號越堤道口，14日中午12時許發生一起死亡車禍！一名41歲的潘姓男子騎乘紅牌大型重機行經路口時，與22歲鄭姓機車騎士發生對撞，強大的撞擊力道造成2人當場重傷倒地，潘男緊急醫院急救仍宣告不治；鄭男病況則仍不樂觀。而最新的行車紀錄器畫面也曝光了！

▲新北蘆洲環堤大道二號越堤道口14日發生死亡車禍。（圖／翻攝自記者爆料網）



從影片中可以看見，鄭姓騎士原跟著一台計程車後面轉彎，未料計程車成功轉過後，對向竟突然衝出騎乘重機的潘姓男子，2人煞車不及當場撞上，發生「碰」一聲的巨大聲響，機車零件散落一地，騎士2人則倒地不起。而一旁停等紅燈的騎士，突如其來目睹車禍經過，也被巨大的撞擊聲響，嚇得抖了一下。

影片曝光後，網友也紛紛在下面留言表示，「重機逆向了」、「一看也知道重機嚴重超速，時速那麼快轉彎過不了跨越對向車道直接撞機車」、「這個地方真的很恐怖，每天經過都要小心騎，前後左右都要注意，好幾起了」，不過也有網友表示，「這個道路的問題主要是有個高低起伏，過彎的時候會不小心跨到對向」，但仍有多數網友還是認為重機騎士車速過快，應是造成車禍的主因。

▲▼鄭姓騎士跟著計程車一起轉彎後卻遭對向的重機撞上噴飛。（圖／翻攝自記者爆料網）



而事實上，該路段並非第一次發生死亡車禍事件，今年（2022年）3月1日，一名外送機車騎士同樣遭對向的貨車司機撞上，當失去生命跡象，緊急送醫後仍送醫不治，由於該路段肇事頻繁，轄區蘆洲警分局也將對此路段進行重點取締。

▲▼蘆洲越堤道2機車互撞，1人死亡，1人重傷送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

