恩恩爸：侯友宜痛哭流淚代宣布「兒子去當天使了」　當下我很震撼

▲恩恩爸對侯友宜代為向媒體宣布「恩恩去當小天使了」感到震驚。（圖／記者陳以昇攝）

記者張靖榕、柯沛辰／綜合報導

恩恩爸18日深夜發文指前一天才第一次從節目《辣新聞》中，聽到他苦求多日的關鍵「橫向錄音檔」，他詳列新北市府在事件中的3項瑕疵，並說恩恩離世當天上午看到侯友宜市長在鏡頭前痛哭流淚，代替他宣布「恩恩去當小天使了」，讓他相當震撼，但從他5月29日發文尋求真相至今已經20天了，「我對真相還是一無所知」。

恩恩爸18日在臉書發文，文末有一段想對侯市長說的話，「侯市長，您也曾經痛失過愛子。」他說4月19日凌晨恩恩離世，當下他因難過到無法說話而婉拒媒體訪問，沒想到當天上午10點多醒來卻發現，侯市長已經先在新聞上痛哭流淚，「代我先向媒體宣布恩恩結束痛苦，去當小天使了。」

「當下的我很震撼」，恩恩爸表示他覺得侯市長眼淚是真誠的，也相信侯市長真心想幫助尋求真相，「但是從我5/29深夜在臉書PO文尋求真相，至今已經20天了，我對於真相還是一無所知。」

恩恩爸喊話侯市長，「所以我再次卑微的請求您，請提供我關鍵的橫向通聯錄音檔，讓我能夠清楚地還原整件事情」，他祈求真相的公開能幫助社會進步，不再讓任何父母或寶貝受到這般苦痛，「拜託您了，侯市長！」

恩恩爸抄錄關鍵橫向錄音如下：

119撥打雙和醫院：「嘟...嘟...(接通)」

雙和醫院語音：「雙和...(分機按鍵兩聲)」

雙和醫院語音：「請稍候（音樂聲），急診（分機按鍵33）請稍候（音樂聲）」

雙和急診：「喂？急診」

119：「你好，不好意思，我這邊是新北消防局」

雙和急診：「嗯」

119:「我想要請問一下，就是有民眾啊，她媽媽跟兩個小孩兩歲跟五歲都是確診，但是目前小孩兩個都發燒，但是因為中和區的衛生所跟衛生局完全都聯絡不上，但是媽媽很急，你們有辦法先幫他？」

雙和急診：「沒有辦法，是要先聯絡感控，不是說確診，媽媽很急，你就可以過來，要先聯絡感控」

119：「你們的感控是不是？，OK，好，好，OK』

雙和急診：「要先聯絡感控，確定有床位再...我們現在有很多確診」

119：「好好好，掰掰！」

恩恩爸表示，從上述的對話中，他發現整個聯繫過程出現了許多瑕疵：

一、新北衛生局手握確診民眾就醫的派車權限，卻讓119完全找不到人

新北市衛生局和衛生所，有沒有24小時的值班人員？為什麼新北市的衛生局(衛生所)可以失聯52分鐘(17:33~18:25)？這個部分，新北市政府一直沒有提出合理的解釋和說明。

二、消防局施小姐第一時間，沒有跟雙和醫院說明恩恩已經意識不清。

消防局的施小姐急著幫忙聯繫醫院，但她只有說「兩個小孩發燒，媽媽很急」，導致雙和急診的人員「把我的孩子當作一般發燒的確診者，我老婆只是一般著急的媽媽」，加上醫院確診病患很多，因此不接受消防局的請求，拒絕收治孩子。

三、新北市政府在4月14日以前，沒有防疫派遣中心這個編制與功能

勤務中心李宇松主任說明，因為恩恩的救護事件，4月17日以後，消防局才在九樓成立防疫派遣中心，從此消防局處理確診病患案件，可以自行聯繫醫院處理床位，不需要再透過衛生所（衛生局）了。