　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恩恩爸：侯友宜痛哭流淚代宣布「兒子去當天使了」　當下我很震撼

▲▼ 恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔，後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）

▲恩恩爸對侯友宜代為向媒體宣布「恩恩去當小天使了」感到震驚。（圖／記者陳以昇攝）

記者張靖榕、柯沛辰／綜合報導

恩恩爸18日深夜發文指前一天才第一次從節目《辣新聞》中，聽到他苦求多日的關鍵「橫向錄音檔」，他詳列新北市府在事件中的3項瑕疵，並說恩恩離世當天上午看到侯友宜市長在鏡頭前痛哭流淚，代替他宣布「恩恩去當小天使了」，讓他相當震撼，但從他5月29日發文尋求真相至今已經20天了，「我對真相還是一無所知」。

恩恩爸18日在臉書發文，文末有一段想對侯市長說的話，「侯市長，您也曾經痛失過愛子。」他說4月19日凌晨恩恩離世，當下他因難過到無法說話而婉拒媒體訪問，沒想到當天上午10點多醒來卻發現，侯市長已經先在新聞上痛哭流淚，「代我先向媒體宣布恩恩結束痛苦，去當小天使了。」

「當下的我很震撼」，恩恩爸表示他覺得侯市長眼淚是真誠的，也相信侯市長真心想幫助尋求真相，「但是從我5/29深夜在臉書PO文尋求真相，至今已經20天了，我對於真相還是一無所知。」

恩恩爸喊話侯市長，「所以我再次卑微的請求您，請提供我關鍵的橫向通聯錄音檔，讓我能夠清楚地還原整件事情」，他祈求真相的公開能幫助社會進步，不再讓任何父母或寶貝受到這般苦痛，「拜託您了，侯市長！」

恩恩爸抄錄關鍵橫向錄音如下：

119撥打雙和醫院：「嘟...嘟...(接通)」

雙和醫院語音：「雙和...(分機按鍵兩聲)」

雙和醫院語音：「請稍候（音樂聲），急診（分機按鍵33）請稍候（音樂聲）」

雙和急診：「喂？急診」

119：「你好，不好意思，我這邊是新北消防局」

雙和急診：「嗯」

119:「我想要請問一下，就是有民眾啊，她媽媽跟兩個小孩兩歲跟五歲都是確診，但是目前小孩兩個都發燒，但是因為中和區的衛生所跟衛生局完全都聯絡不上，但是媽媽很急，你們有辦法先幫他？」

雙和急診：「沒有辦法，是要先聯絡感控，不是說確診，媽媽很急，你就可以過來，要先聯絡感控」

119：「你們的感控是不是？，OK，好，好，OK』

雙和急診：「要先聯絡感控，確定有床位再...我們現在有很多確診」

119：「好好好，掰掰！」

恩恩爸表示，從上述的對話中，他發現整個聯繫過程出現了許多瑕疵：

一、新北衛生局手握確診民眾就醫的派車權限，卻讓119完全找不到人

新北市衛生局和衛生所，有沒有24小時的值班人員？為什麼新北市的衛生局(衛生所)可以失聯52分鐘(17:33~18:25)？這個部分，新北市政府一直沒有提出合理的解釋和說明。

二、消防局施小姐第一時間，沒有跟雙和醫院說明恩恩已經意識不清。

消防局的施小姐急著幫忙聯繫醫院，但她只有說「兩個小孩發燒，媽媽很急」，導致雙和急診的人員「把我的孩子當作一般發燒的確診者，我老婆只是一般著急的媽媽」，加上醫院確診病患很多，因此不接受消防局的請求，拒絕收治孩子。

三、新北市政府在4月14日以前，沒有防疫派遣中心這個編制與功能

勤務中心李宇松主任說明，因為恩恩的救護事件，4月17日以後，消防局才在九樓成立防疫派遣中心，從此消防局處理確診病患案件，可以自行聯繫醫院處理床位，不需要再透過衛生所（衛生局）了。

►優格「用咬的」，當宵夜也沒罪惡感

ET快訊
《全明星4》上檔時間點曝！粿粿待產　她爆「接任隊經理」
Novavax最快7月開打！6QA一次看　專家讚3優勢：最好
獨／AV女優娃娃「槓上吳夢夢+導演」　前因後果曝光
30歲OL「薪水8萬」仍是月光族　一聽朋友存款秒傻了：我好糟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恩恩爸：侯友宜痛哭流淚代宣布「兒子去當天使了」　當下我很震撼

獨／其實是這樣！AV女優娃娃「槓上吳夢夢+導演」　前因後果曝光

AV女優娃娃控潛規則　導演圤智雨曝截圖打臉：是誰主動說以身相許

影片都被下架了…AV女優娃娃每月損失20萬　確定跟吳夢夢開戰　

恩恩爸第一次聽到「關鍵音檔」　深夜發文揭新北市府3大瑕疵

台南安南區安吉路一段傳工廠火警　消防人員全力搶救

快訊／台南歸仁住宅火警　民眾跳樓逃生燒嗆傷送醫

新車剛買里程破千...保桿裂輪胎破　業者提3說明駁斥

少年殺人未遂遭通緝上銬　法院門口「趁警開中控鎖」衝下車逃脫

醉男自殘逼女友「別再當傳播妹」　24歲女奪刀自捅胸口3刀亡

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

「朱九」繼子被撞昏迷！　11惡棍殺人未遂罪送辦

Jessica「誤傳飛吻」給隊友老公XD　當隊長狂練《OKAY》..吳謹言：要瘋了

炎亞綸開球「先檢查土質(?)」XD　再被問顏佑庭...無奈：我都膩了

硬要邀請巨大哆啦A夢進家門　臘腸賣力拖：別這麼客氣嘛～

泰巨蟒對貓「死亡纏繞」　工人驚險救援助牠脫困

恩恩爸：侯友宜痛哭流淚代宣布「兒子去當天使了」　當下我很震撼

獨／其實是這樣！AV女優娃娃「槓上吳夢夢+導演」　前因後果曝光

AV女優娃娃控潛規則　導演圤智雨曝截圖打臉：是誰主動說以身相許

影片都被下架了…AV女優娃娃每月損失20萬　確定跟吳夢夢開戰　

恩恩爸第一次聽到「關鍵音檔」　深夜發文揭新北市府3大瑕疵

台南安南區安吉路一段傳工廠火警　消防人員全力搶救

快訊／台南歸仁住宅火警　民眾跳樓逃生燒嗆傷送醫

新車剛買里程破千...保桿裂輪胎破　業者提3說明駁斥

少年殺人未遂遭通緝上銬　法院門口「趁警開中控鎖」衝下車逃脫

醉男自殘逼女友「別再當傳播妹」　24歲女奪刀自捅胸口3刀亡

黃玉米滿月啦！黃子佼曬「愛妻簡訊」：這一天開始我們不同了

鄧振中：台美貿易倡議首場會議27日當週華府舉行

「地表神顏」Nana泳裝造型尺度破表　完美S曲線下洩「驚世長腿」

她點黑鮪魚下腹肉　店家2次都給赤身！怒批：沒良心想糊弄外行

彰基白色巨塔風暴　院長陳穆寬出面反擊：血淋淋宮廷劇

劉畊宏健身直播退燒…親回：幾個人不重要！被「賣菜英語老師」取代

她「1個月出門不到4天」悶到快瘋了　私訊求助醫

身分證拿出來！「這地區居民」免費爽玩樂園　同行者也只要299元

免費「繡球花秘境」！470米步道聽流水聲　後山聚落水圳網年底完工

烏克蘭狗狗在德國超市前消失了！　警一句一句翻譯急幫找

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

社會熱門新聞

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

50名比基尼辣妹高雄街頭騎單車　民眾眼睛大吃冰淇淋

恩恩爸：侯友宜痛哭代宣布去當天使了　當下我很震撼

才報警就起火　專家：逃生機會只有3秒鐘

恩恩爸首次聽到關鍵音檔　揭新北市府3瑕疵

新車買來就開了1000多公里還修不好

即／通緝犯法院門口脫逃　警追緝中

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

少年殺人未遂遭通緝　戴著手銬衝下車逃脫

談判撞人　大尾鱸鰻演員「朱九」兒子被撞破頭　

座艙長偷情人夫機長！　被告反咬性侵

獨／女優娃娃「槓上吳夢夢+導演」原因曝

高帥工程師猝死王牌經紀人家　家屬將提告

輪胎行8死暫定下周出殯　死因明確不解剖

更多熱門

相關新聞

恩恩爸首次聽到關鍵音檔　揭新北市府3瑕疵

恩恩爸首次聽到關鍵音檔　揭新北市府3瑕疵

恩恩爸18日深夜發文表示，他17日才第一次從節目《辣新聞》聽到他苦求多日的關鍵「橫向錄音檔」。經他反覆聆聽、逐字記錄，總結出新北市府在這次事件中的3項瑕疵，「侯市長，您也曾經痛失過愛子，我再次卑微的請求您，請提供我關鍵的橫向通聯錄音檔，讓我能夠清楚地還原整件事。」

新北單日+6398　侯友宜：「基本功」還是要做

新北單日+6398　侯友宜：「基本功」還是要做

LIVE／全國疫情緩降中！　侯友宜說明新北最新狀況

LIVE／全國疫情緩降中！　侯友宜說明新北最新狀況

新北推數位轉型4部曲　侯友宜：產業數位轉型不是選擇是必然

新北推數位轉型4部曲　侯友宜：產業數位轉型不是選擇是必然

新北消防「橫向錄音檔」曝　恩恩爸：打臉衛生局

新北消防「橫向錄音檔」曝　恩恩爸：打臉衛生局

關鍵字：

恩恩爸侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

房仲叫你自己看！租客燒炭屋2年不熄燈　掛售1個月就成交

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

八點檔她好眼熟...竟是35年前最紅童星

拜登騎自行車摔倒　並未受傷

具俊曄甜曝重逢後「大S第一反應」

彰化3兄弟餓成皮包骨　導演：社會安全網破洞

洗衣機「1步驟」很多人漏做　內行搖頭

50名比基尼辣妹高雄街頭騎單車　民眾眼睛大吃冰淇淋

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

愛吃冰…月經來痛爆？兩派網友戰翻　婦科醫「6個字解答」

恩恩爸：侯友宜痛哭代宣布去當天使了　當下我很震撼

宜蘭伯開車買菜　車價曝光網喊：阿公好

她賺8萬仍月光　聽友存款秒後悔

外出保平安7祕笈　到餐廳先做這件事

更多

最夯影音

更多
心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火
貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面