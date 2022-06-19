非法越籍移工買毒欠錢　4同鄉囚虐逼簽3.6億借據…母曝身份報警救子

記者陳以昇／新北報導

移民署新北市專勤隊日前與刑大偵七隊偵破失聯越南籍移工擄人勒贖案。越籍移工因購毒積欠4000台幣無力償還，遭同鄉押走凌虐毆打，還拍下影片向被害人媽媽勒贖12萬未果，逼簽45萬（約越南盾3.6億）借據，媽媽不顧暴露非法身份報警，警方即時救出人質，查扣安毒及相關贓證物，全案依毒品、擄人勒贖罪起訴。

▲主嫌非法越籍移工阿海（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，失聯的越南籍移工20歲阿松，因向同鄉33歲阿海購買安非他命欠下台幣4000元無力償還，阿海夥同其他3名失聯移工，開車到他竹北市住處，強押擄走，載至新竹、台南等地拘禁並凌虐毆打，過程中還拍下施暴影片，傳給他在台灣的媽媽，要求12萬贖金未果，逼迫簽下台幣45萬（約越南盾3.6億）借據。

▼欠台幣4000元，被逼簽下台幣45萬借據（約越南盾3.6億） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

48歲媽媽阿雪收到施暴影片後，根本沒錢付贖金，另一方面，自己也是非法移工，擔心遭查緝遣返，最後無計可施，顧不得身份曝光，向新住民團體求助並前往移民署新北市專勤隊報案。

▼警方破門逮捕擄人的越籍非法移工 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市專勤隊獲報後，會同台北市刑大偵七隊成立專案小組，12小時內鎖定阿松遭囚禁的地點，在新竹縣湖口鄉的1處民宅破門救出阿松，並起獲毒品及施暴贓證物，過程中阿松還因驚嚇過度，在專案小組破門時躲在犯嫌之中，第一時間不敢承認自己就是被害人，等到逐一清查時才發現他的真實身分，全案依毒品、擄人勒贖等罪移送偵辦。

▼警方起獲安毒、西瓜刀、球棒、甩棍及存摺提款卡等贓證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼全案依毒品、擄人勒贖罪移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）