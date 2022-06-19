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「汽車停白線」一整排全被開罰　警方曝真相：斜停就違規

▲▼白線停車一整排全被開罰單？ 警方：「斜停」就是違規。（圖／翻攝自Google地圖）

▲停在白線仍吃罰單，警方解釋原因。（圖／翻攝自Google地圖）

記者趙蔡州／綜合報導

有網友在臉書社團「彰化人大小事」表示，市區內日前有多輛轎車，甚至一整排車被開單，但明明車子都停在白線內，讓車主收到罰單後覺得莫名其妙。對此，警方解釋，車輛被開罰的原因是「斜停」，未依道路順行方向停車，依法可開罰最高1200元。

有網友18日在臉書「彰化人大小事」指出，彰化市進德路、實踐路有相當多輛的汽車被警方開罰，但明明絕大多數的車子都停在白線內，甚至有人停在自家門外都一樣被開罰，讓不少車主無法接受。

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根據《自由時報》報導，彰化警分局第5組組長汪振豪解釋，道路白線部分確實可以停車，但車輛必須是「依道路順行方向」且緊靠道路邊緣停放，逆向停放或斜停都是未依道路順行方向停車，依法可開罰600元至1200元。

▲▼白線停車一整排全被開罰單？ 警方：「斜停」就是違規。（圖／翻攝自Google地圖）

▲車輛「斜停」依法可開罰600元至1200元。（圖／翻攝自Google地圖）

其實民眾斜停被開罰事件時有所聞。高雄市2017年有車主不滿斜停被開罰，遞狀向地方法院提起行政訴訟，認為不依順行方向停車，應該是指逆向停車，何況市內也有部分道路劃設斜停車格，顯示他的停車方式並無不妥，請求撤銷罰單。

對此，高雄地院法官認為，依據道路交通安全規則第112條第1項第2、14、15款規定，顯示未依順行方向停車，並非單指逆向停車，斜停及不與道路邊緣平行者亦屬之，認定警方依法舉發並無違誤，判處車主敗訴。

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