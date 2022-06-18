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「嚴峻一關已過」陳其邁罕見停開防疫記者會　BA.4、BA.5各有1例

▲高雄市長陳其邁說明疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲按照往例，高雄市長陳其邁都會在下午3點召開防疫記者會說明疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市新聞局17日傍晚發布周末行程表，原定下午3點是市長召開防疫記者會時間，不過這週六、周日卻未見此行程。陳其邁表示，高原期逐步緩降，預估今日約7000多例，甚至醫療量能也持續維持五成以上，昨日空床率更達51%，嚴峻考驗的這一關已經過去；但提醒民眾防疫措施不可少，目前高雄已有一例BA.4、一例BA.5，是在邊境入境查驗時發現有不同的病毒株。

市長陳其邁18日上午到大寮運動園區視察景觀改善工程，被問及到周六、周日沒有記者會，是否因疫情趨緩。陳其邁則說，疫情大概從前幾天的9千降到8千，今天預估大概會到7千多左右，所以疫情是從高原期逐步的緩降。

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陳其邁表示，相信一方面持續呼籲民眾要做好防疫措施之外，最重要的是，高雄居家照護系統運作了一段非常長的時間，不僅讓民眾能夠早期篩檢早期治療，輕重症分流達到一定效果。所以在防疫新生活上，防疫規定沒有鬆散，大家把防疫的措施變成生活的習慣也非常的重要。

▲高雄醫療量能維持五成以上，最嚴峻一關已過。（圖／高雄市政府）

▲高雄醫療量能維持五成以上，昨日空床率更達51%，陳其邁說「最嚴峻一關已過」。（圖／高雄市政府）

陳其邁指出，隨著疫情緩解，一方面在防疫新生活工作落實，二方面在醫療量能的準備。以目前來看，醫療量能已經持續了一段長的時間都維持5成，甚至在昨天，空床率也達到51%，也意味著逐漸出院的比入院的還多，比較嚴峻考驗的這一關已經過去，但我們還是要感謝醫護人員，在未來的這段期間，藉由居家照護輕重症分流，在重症部分能夠儘速的把醫療量能準備好，在醫療的部分沒有問題。

陳其邁也提醒，早期發現早期治療，最重要的就是投藥，所以現在高雄長照機構投藥的比例是全國最高，高達97.4%。一般居家照護對象或長輩，我們也都鼓勵基層醫師多投藥，在一開始發現時就能趕快投藥，因吃Paxlovid藥物是需要在前一兩天病發時投藥效果最好，在後面投藥效果不好，所以不管在居家照護派案時，第一優先就是把高風險對象，派到備有藥物的診所，希望能儘速投藥。

陳其邁強調，疫情逐漸降溫，但是防疫措施也不可少，不要以為疫情降溫就好像沒事，並不是這樣，因為在現有的防疫措施之下疫情降溫，假如防疫大家都不做，疫情還是會回來。另外還有很重要的一點，就是BA.4、BA.5的邊境預防，因新病毒還是會從外面進來，所以我們密切跟邊境的單位航港局、港務公司昨天都有開會及特別提醒，也會在邊境加強病毒的監測，境外移入的部分，在基因採檢定序會加強監測，目前高雄已有一例BA.4、一例BA.5，是在邊境入境查驗時發現有不同的病毒株，在此要提醒市民朋友注意。

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