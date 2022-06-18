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社會 社會焦點 保障人權

高雄「黑衣球棒隊」12人夜衝車行　砸店還亮鎮暴槍...下場曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市又有球棒隊出沒！就在14日晚間將近10點左右，超過十幾個人衝到鳳山新強路一家機車行亂砸，暴打影像被流了出來。鳳山分局在15日帶回11名嫌犯偵辦，16日中午12時再拘提1名共犯到案，共移送12人。檢察官裁定4名主嫌，1人二萬元交保，3人五萬元交保，並諭令3人定期至分局報到。

這起球棒隊攻擊事件發生在14日晚間10點左右，一群穿著黑衣的人拿著球棒就衝進機車行，先是對騎樓擺放的機車亂砸之外，甚至還有人衝進店內狂打，店內的人一看到這個情況，一部分往裡閃躲，但店內後方兩名男子非常淡定，冷眼看著這一切的發生，店外另外還有一名男子疑似有亮槍。

這群施暴的人隨後就快閃離去，整個畫面都被錄了下來，隔天流出網路。鳳山分局晚間發出新聞稿說明：「經調閱相關監視器，發現涉案人車共計6台自小客車2部機車約11人犯案，經調查案發原因，係昨日下午王姓嫌疑人行經該車行前險發生車禍，當場與機車行員工互嗆，進而於昨晚21時53分率人前往砸店洩憤」。

全案報請高雄地檢署指揮偵辦後，警方15日帶回11人調查擴大偵辦中；隔天中午12時許再拘提1名共犯到案，總共移送12人，主嫌王姓嫌犯等4人隨案解送高雄地檢署，經指揮偵辦檢察官裁定1人二萬元交保，3人五萬元交保，並諭令3人定期至分局報到。同時針對當日逆向行駛、違規停車及未戴安全帽等交通違規之涉案人、車，一併掣單舉發。

▲高雄市鳳山區新強街一家機車行被球棒隊開砸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）▲高雄市鳳山區新強街一家機車行被球棒隊開砸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鳳山區新強街一家機車行被球棒隊開砸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子疑似有亮槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子疑似有亮槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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