Google街景驚見「超巨蜥蜴」！照片引熱議...網笑：原來藍道在這

▲Google街景圖驚見動畫角色「藍道」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

實習記者廖翊慈／綜合報導

不少人喜歡用Google街景地圖，不但找路方便，還可欣賞各國美景，甚至有時也會發現一些趣味圖片。即有一名網友近日觀看南極洲的Google街景圖時，意外看到一隻外形神似蜥蜴的不明生物，體型看起來還不小，照片引發網友熱議，直呼「還以為是《怪獸電力公司》把藍道流放到這裡了。」

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，自己平時喜歡用Google街景服務「走訪」世界各地，「結果在南極洲南冰洋，我看到一張怪怪的街景圖。」從照片中可以看到一個紫色的不明生物用雙腳站在空曠地，放大一看，發現體型還不小，尾巴的部分是藍色的，看起來像巨型蜥蜴。

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▲紫色的外型與藍道相似度極高。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，隨即引起網友們熱烈地討論，多數人附上知名動畫電影《怪獸電力公司》中的反派角色「藍道」（Randall Boggs），「麥克華斯基呢」、「傳說中的藍道」、「迪士尼最新動畫宣傳」、「藍道一定是開錯門了啦」、「我嚴重懷疑，怪獸電力公司，是真實故事改編」、「怪獸電力公司是真的」、「亂開門啊，回不去了吧」、「藍道被放逐到這裡了嗎」、「藍道表示，我到底要怎麼回公司」、「過了這麼多年，他還沒找到衣櫥的門」。

也有網友留言外型像迪士尼動畫《花木蘭》中的木鬚、美國動畫《飆風雷哥》，以及寶可夢的角色之一。不過有人也用相同的座標實際去「朝聖」，但都以失敗告終，「剛剛去看了一下，突然不能用街景服務了，不知道是不是Google關閉了，被發現不能說的秘密。」