74歲嬤狂畫10本著色本　絕美配色曝光！驚呆1.6萬人

記者黃翊婷／綜合報導

成人舒壓著色本《秘密花園》曾造成全台風潮，台北一名女網友日前在臉書PO文分享，74歲的阿嬤因為在家沒事做很無聊，又擔心得老人痴呆症，於是開始著手畫畫，沒想到竟然畫完將近10本著色本。而作品公開之後，吸引超過1.6萬名網友按讚，大家紛紛留言驚嘆阿嬤的配色超美，「用色好豐富」、「阿嬤的內心深處還很青春，而且很彩色」。

▲原PO和網友都認為阿嬤很有耐心才能完成這樣出色的作品。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」分享4張阿嬤的著色本作品，她提到，已經74歲的阿嬤因為在家無聊，又怕得老人痴呆症，於是開始畫著色本，目前已經畫完快10本，最近又跟她說最後一本快畫完了，所以想請問大家有沒有推薦的成人著色本，「阿嬤74歲了，覺得（她）好有耐心、好厲害！」

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文章公開之後，吸引超過1.6萬名網友按讚，大家看完阿嬤的作品，也紛紛留言大讚，「阿嬤好強，配色都好美」、「阿嬤的內心深處還很青春，而且很彩色」、「阿嬤的用色好豐富」、「阿嬤的顏色搭配好諧和，真的很厲害」、「太厲害了，我當時買了一本想說標榜舒壓，殊不知畫個10分鐘，哪裡舒壓，畫到爆氣，哈哈哈」；也有網友建議，可以幫阿嬤報名上課或找畫室學習，說不定能畫出真正屬於自己的作品，「我的母親也是快80歲才開始學畫畫」。

對此，原PO回覆，沒想到大家反應這麼熱烈，之後會截圖給阿嬤看，讓阿嬤知道有好多人喜歡她的著色畫，也很感謝所有人的建議，像是上網印圖、數字油畫等等，她都會參考並確認是否適合阿嬤，「畢竟年紀大了，我也不想她畫的色塊太細，太傷眼睛了。」