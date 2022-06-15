阿公還沒吃完「阿嬤已摺好衛生紙在等」　他一句話感動7千人

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名網友昨日（14日）在臉書分享一張照片，只見一對老夫妻正在用餐，阿公還在吃，一旁的阿嬤已經摺好衛生紙遞過去，讓看到這一幕的他覺得很感動，「感情很好的夫妻，每次先生還沒吃完太太衛生紙已經摺好在等。」這篇文章公開之後，吸引超過7000名網友按讚，並紛紛留言大讚這就是愛情的模樣；不過，也有不少已婚網友笑稱，這可能也是阿嬤在暗示阿公吃快一點的習慣動作。

▲原PO發現阿嬤已經摺好衛生紙在等阿公。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，「感情很好的夫妻，每次先生還沒吃完太太衛生紙已經摺好在等。」附上的照片中，只見一對老夫妻坐在店家設置於騎樓的座位用餐，阿公手捧著碗還在吃，一旁的阿嬤已經吃完，並摺好一張衛生紙遞給阿公。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章公開之後，吸引超過7000名網友按讚，大家紛紛留言表示感動，「愛情的模樣」、「前幾天公司有活動，遇到一對老夫妻感情很好，永遠都是手牽手一起走」、「前天去超市也看到一個阿公爬樓梯走在前面，還停下來等阿嬤走上來才繼續走，超暖的」。

不過，有不少已婚網友推測，這可能是阿嬤在催促阿公吃快一點，「我跟我老公也這樣，因為他吃很多又很久，我很無聊」、「那只是習慣的催促動作」。但也有另一派人認為應該只是單純的習慣動作而已，沒有催促的意思，「我每次也是摺好（衛生紙）給小孩跟先生，因為我很討厭人家吃東西不擦嘴油膩膩的，所以會替他們準備好」。