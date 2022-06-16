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「我可不想另外叫」客硬拗外送員深夜幫買奶茶　同行一招秒解

記者黃翊婷／綜合報導

一名外送員在臉書PO文抱怨，遇到一名客人因為不想另外多叫一單，要求幫忙買一瓶28元的奶茶，他擔心不幫忙會被給予負面評價，但又不想多跑一趟，所以想問問大家的意見，「如果不幫買會怎樣？」大多數網友看完文章，紛紛留言勸他拒絕，還有人提供一招萬用神回應，「系統偵測到異常訊息，該訊息已自動屏蔽，外送夥伴將無法讀取訊息，詳細資訊請詳閱『訂單相關安全疑慮』或與客服中心聯繫」。

「我可不想另外叫」客硬拗外送員幫買奶茶，同行一招神回。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO遇到客人要求幫買訂單以外的東西。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，14日晚間10點多接到一單42元的訂單，接著客人主動傳訊息，要求幫忙買一瓶28元的奶茶，理由是「我可不想另外叫」，他擔心不買會收到負評，於是先回覆「好的，了解」，但事後想一想，還是覺得要多跑一趟很困擾，於是決定PO出來問問大家的意見，「如果不幫買會怎樣？」

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文章公開之後，吸引不少網友留言熱議，大多數人都建議原PO拒絕，直接轉單或是回報給客服就好，「這個人是在喊小弟嗎？一點禮貌都沒有」、「這種人真的很討厭」、「以為花錢就是大爺，可憐」、「這句型讓人很不舒服」、「轉單啊，這種講話模式超討厭，你還需要猶豫喔」、「口氣真的很欠揍」。

還有同行人提供一招萬用回應，可以委婉拒絕客人無理的要求，「系統偵測到異常訊息，該訊息已自動屏蔽，外送夥伴將無法讀取訊息，詳細資訊請詳閱『訂單相關安全疑慮』或與客服中心聯繫」。不少外送員也大讚，「這招真的好用」。

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