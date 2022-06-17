32年前小學學雜費！她曬「不到700元」收據...嘆：回不去了

▲民國79年小學學雜費收據。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

實習記者林郁婷／綜合報導

現在是個物價飛漲，只有薪水不漲的時代。一名網友即曬出一張民國79年的小學學雜費收據，內容細項包含學生活動費、教科書費、餐費等等，全部加起來不到700元，讓她大嘆「回不去了」。

一名網友在「爆廢公社」分享一張照片，上面寫著桃園某國小六年級收費收據，時間是民國79學年度下學期，項目有學生活動費120元、教科書費15元到40元都有、午餐及燃料費220元、保險費98元、寄生蟲防治費和尿液檢查費各24元、兒童讀物費7元，總計679元，讓原PO無奈寫下，「回不去的，不只是過去」。

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貼文一出不少也跟著感嘆真的漲很多，「現在差不多多兩個0啊」、「我孩子現在唸小學，學費1000、午餐一餐50（一學期上課日是100天）、制服3000，這張表扣掉午餐是450元，都漲在吃飯」、「朋友小一兒子上學期的學費單，回到79年可以念三學期」、「現在跟民國79年比，整體來說薪水2倍、物價5倍、房價20倍」。

有些人則是認為，時代本來就一直在變，沒有什麼好比的，「沒有什麼回不去的，民國79年的679元其實也不是很少的一個數字」、「以前的錢比較大吧，如果換算下來也沒有什麼回不回得去的問題」、「想辦法賺更多，別常常看過去，沒有一個國家消費不變的」、「到現在還在看以前的東西能幹嘛，勉懷過去的物價？還是生活上的苦？」