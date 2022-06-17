首宗「貓傳人」病例！確診貓咪只打1次噴嚏　獸醫發燒咳嗽秒確診

▲泰國驚爆一起貓咪將新冠病毒傳染給人類的案例。（圖／翻攝自美國德州A&M大學）

記者葉睿涵／編譯

過去，寵物因為主人染疫而被傳染新冠的消息時有耳聞，不過泰國最近有新研究證實，一隻染疫的寵物貓在打了一個噴嚏後，竟將病毒傳給了人類，成為第一件疑似貓傳人的病例。

據《紐約時報》報導，泰國宋卡王子大學17日公布研究報告指出，曼谷有一對父子在去年8月不幸染疫入院，家裡的寵物貓咪則被送到動物醫院接受檢測。這隻貓咪在抵達醫院時看起來十分健康，於是獸醫就放鬆了警惕，為牠進行檢查時只戴著手套和口罩，未戴面罩或護目鏡。

當獸醫為牠進行鼻咽快篩時，貓咪突然朝獸醫的臉上打了個噴嚏，沒想到獸醫數日後就出現發燒和咳嗽等症狀。原來，這隻貓咪其實也被感染了新冠病毒，而且病毒載量極高，加上獸醫當時的密切接觸者中並無人染疫，因此獸醫懷疑，自己染疫可能與這隻貓咪有關。

專家在檢查病毒基因定序後發現，貓咪的主人、貓咪和獸醫都感染了相同的Delta病毒，這種病毒與當地其他患者身上提取到的病毒樣本都不一樣，獸醫此前也從未與貓咪主人有過接觸，因此專家證實，獸醫是在未作好防護措施的情況下，被貓咪的噴嚏「襲擊」而導致染疫。

科學家表示，貓從人身上感染病毒的可能性遠大於將病毒傳播給人類，但從這個案例可見，人們在染疫後也應為寵物進行防疫措施，避免牠們被感染後再傳給人類。美國疾病管制與預防中心（CDC）也指出，確診的人也應該盡量避免與寵物接觸，「如果你被判定需要遠離人群的話，那就代表你具有潛在的傳染性，因此你同時也應該遠離動物」。