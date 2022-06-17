桃園雙屍3命案兇嫌泰國投案　巧妙變裝輕鬆出關...畫面曝光

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

本月9日發生新北一對泰裔李姓夫妻慘遭殺害後，放在BMW轎車行李箱內再被棄屍在高鐵桃園站停車場，造成2屍3命的慘劇，同為泰裔的35歲王姓嫌犯則是在第一時間出境前逃回泰國。今（17日）稍早中壢分局表示，犯嫌在父親陪同已於泰國清邁投案，他到機場後刻意變裝然後輕鬆出境的畫面，也正式曝光。

▲嫌犯王大賢出境畫面曝光。（圖／警方提供）

▲王大賢進入機場內廁所換裝。（圖／警方提供）

稍早中壢分局召開記者會說明，警方鎖定嫌犯身分後，透過刑事局駐泰國警察聯絡官與泰國警方召開專案會議，由泰國警察總監素瓦親自主持，並向泰國法院聲請逮捕令獲准後全力查緝。警方17日上午10時17分接獲通知，主嫌王大賢由其父親陪同於泰北地區向泰警投案。

▲出境時王大賢已換成白色上衣，順利通過海關。（圖／警方提供）

此外，從警方公布的照片中可以看到，主嫌王大賢身穿紅色T恤與黑色短褲抵達桃園機場，隨即進入廁所換成白色T恤，辦理登機手續後順利通過海關。而案件後續將由臺灣桃園地方檢察署及內政部警政署刑事警察局持續透過國際合作、司法互助管道，將嫌犯送返本國受審。

▲嫌犯於泰國清邁投案，警方稍早召開記者會說明。（圖／記者沈繼昌攝）