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快訊／北市第2劑兒童疫苗開打　莫德納18日先打、BNT疫苗23日接力

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▲BNT、莫德納等兒童疫苗，將在近期開始進行第2劑的接種。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市17日公布第2劑兒童疫苗的接種規劃，共分2階段，第1階段以莫德納第2劑為主，時間為6月18日及6月25日；第2階段則以第2劑BNT為主，規劃6月23日到7月2日間，安排國小校園集中接種BNT第2劑。

中央ACIP專家會議建議5-11歲兒童應完成兩劑疫苗接種、2劑間隔4-8週以上、以同廠牌疫苗完成2劑接種等決議。中央疫情指揮中心也已請各縣市可開始依原定時程接種莫德納，BNT第2劑自6月22日起開打。

蔡炳坤表示，台北市已依可接種莫德納、BNT疫苗期程，規劃2階段校園接種。第1階段以莫德納第2劑為主，6月18日及6月25日分4區在景美國小（南區）、西門國小（西區）、內湖國小（東區）及文化國小（北區），安排5到11歲兒童接種BNT第1劑、6到11歲兒童接種第1、2劑莫德納疫苗。

第2階段則以BNT第2劑為主，蔡炳坤指出，北市兒童BNT疫苗第1劑校園集中接種時間在5月26日到6月3日，接種第2劑需間隔4週以上，因此規劃6月23日到7月2日間，安排國小校園集中接種BNT第2劑（莫德納第2劑也可同步接種）。另外，本市疫苗預約平台（以診所為主）及合約醫院特別門診，也持續提供兒童疫苗接種服務。

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