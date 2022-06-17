台北排第五！本土累計316萬「確診地圖」曝光　新北76萬最多

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）
記者曾筠淇／綜合報導
今天國內新增5萬5187例本土個案，共分布於22縣市，其中又以台中市的8323例最多，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均超過20萬例。
今日新增5萬5187例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為台中市8323例、高雄市8248例、新北市6671例、台南市5465例、彰化縣4316例、桃園市4305例、台北市3726例、屏東縣2659例、雲林縣1421例、苗栗縣1344例、南投縣1316例、新竹縣1262例、嘉義縣1054例、新竹市976例、宜蘭縣959例、嘉義市751例、花蓮縣730例、基隆市663例、台東縣571例、澎湖縣256例、金門縣136例、連江縣35例。
根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，六都、彰化縣均大於十萬例；連江縣本來是唯一一個守在千例之內的縣市，今天也已破千。
深咖啡色縣市（18萬4352～76萬3906例）有6：
台北市33萬0122例
新北市76萬3906例
桃園市38萬3488例
台中市33萬8893例
台南市20萬0606例
高雄市34萬5387例
次深褐色（6萬1191～18萬4351例）有5：
基隆市7萬2972例
新竹縣8萬1617例
彰化縣13萬5584例
屏東縣8萬9653例
宜蘭縣6萬3602例
橘色縣市（3萬8028～6萬1190人）有5：
新竹市5萬8777例
苗栗縣5萬8022例
南投縣4萬3398例
雲林縣4萬9756例
花蓮縣4萬9682例
淡橙色縣市（1013～3萬8027人）有5：
嘉義市2萬3053例
嘉義縣3萬6236例
台東縣2萬5781例
金門縣4086例
澎湖縣6074例
淡黃色縣市（0～1012人）有1：
連江縣1012例（今破千）
今年1月1日至今已累計316萬1707例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計76萬3906例。
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