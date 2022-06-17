台北排第五！本土累計316萬「確診地圖」曝光　新北76萬最多

大鑫資訊公司使用陸製次級品，混充成美國製「富樂Flowflex快篩試劑」出貨，國民黨團質疑富樂快篩進口商「邵博士」與食藥署關係良好，另有網路流傳影片指邵博士去年與陳時中出席同一場酒席。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞澄清，食藥署不不知道邵博士是誰，部長陳時中也不認識他，更不會因某人或某公司影響審查。