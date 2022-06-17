陳時中遭爆與黑心快篩商「邵博士」齊喝酒　羅一鈞：部長不認識他

記者嚴云岑／台北報導

大鑫資訊公司使用陸製次級品，混充成美國製「富樂Flowflex快篩試劑」出貨，國民黨團質疑富樂快篩進口商「邵博士」與食藥署關係良好，另有網路流傳影片指邵博士去年與指揮中心指揮官陳時中出席同一場酒席。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞澄清，食藥署不知道邵博士是誰，部長也不認識他，更不會因某人或某公司影響審查。

國民黨團16日召開記者會爆料，富樂快篩本來就是陸製產品，但大鑫與醫優都是以美國製送審EUA，食藥署也讓其通過，署長吳秀梅與衛福部長陳時中都該下台。

羅一鈞今（17）日在記者會代食藥署回應，表示富樂快篩中國、美國廠都有製造，但產品名稱不同，去年送審的醫優與今年送審的大鑫，都是用美國廠品名與外包裝申請EUA，醫優已自請廢止，大鑫則進口陸製產品混充成美國製造品並販售，行為已嚴重違法，「魚目混珠本來就不能被接受」。

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另外，羅一鈞提到，關於各界盛傳食藥署5月就收到檢舉，卻延宕一個月才同意廢止EUA申請一事。因遭檢舉的為未經核准的陸製試劑，加上產品並未進到台灣，且檢舉內文中沒有完整資料，所以食藥署花了一點時間查證，最後才同意廢止。

至於網傳陳時中曾與「邵博士」共同出席酒會一事，羅一鈞也澄清，該支遭外流影片是去年2月21日中午記者會前，中華牙醫學會在疾管署附近的喜來登飯店辦理活動，因為離指揮中心很近，指揮官也有受邀，因此前往致意。

羅一鈞指出，指揮中心有針對影片人物進行了解，當時出席者沒有人認識邵博士，也不曉得當天有這位人物在裡面，請國人不要過度解讀。