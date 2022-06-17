被指空降桃園參選　張善政：已在桃園工作12年

▲桃園市長參選人張善政今天在桃園市政府前與羅智強合體行腳，面對媒體詢問提出說明。（圖／者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨提名桃園市長參選人張善政今（17）日到桃園市政府前與羅智強合體行腳，面對媒體提問外界認為張是空降桃園參選，張善政表示：「我不認為是空降，我在龍潭渴望園區工作了12年，不是空降，如果在桃園工作12年，還算空降，不知道什麼樣才能算在地。」此外，針對呂玉玲委員方面，張善政強調會持續善意溝通，但目前呂委員還在感恩之旅行程。

有媒體詢問羅智強會不會與民眾黨接觸，羅智強說，大家不要有那麼多黨派之分，大家都是在野黨，事實上不管是院長也好，我們也好，或是在座高金素梅委員也好，想送給院長的一句話就是「走出黨派，走入群眾，傾聽民意，服務人民」。

媒體也詢問羅智強所謂的最大公約數，羅智強認為，只要是在野的朋友都是公約數，民進黨也是公約數，只是目前是執政，大家對民進黨，對民主失衡，權力濫用的有很多的憂心。所以才說2024、2022，大家都應該有一個很重要的信念，台灣的民主不能失控，有時候為民進黨好，讓他下來休息一下，換個人上來做一做，其實對民進黨也是好事。以前民進黨對台灣民主非常卓越貢獻，但最近覺得有點迷失，所以促成良性政黨輪替，包括桃園鄭文燦有做的好的地方，但是他也盲點，如果換張善政院長或是任何不同的政黨上來，一定會有一些新的思考，讓桃園更好。

▲桃園市長參選人張善政今天在桃園市政府前與羅智強合體行腳，立委高金素梅等人為張打氣加油。（圖／者沈繼昌翻攝）

媒體詢問張善政如果對手是林智堅，覺得自己最大的優勢在哪裡？

張善政強調，我覺得我的業界經驗、行政經驗應該是林很難趕上。目前是個世代融合，不是世代交戰。

此外，立委高金素梅也稱讚張善政，院長離開行政院前最後一項決定，就是將原住民族原鄉大型工程加入環境圈裡面，第二是著眼小部分，像第一個遠距醫療也是他任內做的，我們院長在大的方面、小的方面，都很用心著墨，這是我今天出席的主要原因之一。其次是，我認為羅智強與張善政院長是我從政20年看到最好的示範，智強的大氣，我們在後面跟隨他，相信未來這條路張院長勢必會走的辛苦，但應該不會這麼不順暢，所以我們願意陪羅走最後一段，也願意陪院長走第一段路，希望院長永遠記得「跨出黨派、傾聽民意，為民服務。

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