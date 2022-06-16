無照男酒駕4分鐘內連撞釀1死1傷　狡辯卸責遭重判7年

▲桃園市吳姓男子並無駕照，去年5月酒後駕車行經龍潭區時先撞上路旁騎士，吳肇事逃逸後再衝撞路人釀1死1傷慘劇，事後被警方攔捕到案，肇事賓士車車頭毀損嚴重。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子明知未領有駕照，去年5月間與友人聚餐飲酒後堅持開車返家，但途中撞上在路旁跨坐的機車騎士，吳未停車查看隨即驅車離去，4分鐘後又撞上路人後逃逸，警方據報循線將醉醺醺的吳男攔獲到案，酒測值高達每毫升0.78毫克，吳男連續肇事導致騎士傷重不治，另一名路人重傷；桃園地院審理時，吳坦承酒駕但否認肇逃，辯稱酒醉不知發生何事。法官認為吳犯後狡辯卸責，審結依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪、肇事致人死亡逃逸罪、過失傷害等罪，應執行有期徒刑7年，還可上訴。

檢警調查，吳姓男子未領有汽車駕駛執照，於2021年5月1日晚間在龍潭區偶餐廳與友人聚餐，席間有飲酒等事實，晚間10時29分許吳駕車返家，沿龍潭區公園路往南華路時不慎撞擊跨坐在路旁騎士，騎士被撞飛後當場昏迷，吳肇事後未停留查看與照護傷者，隨即駕車逃離；4分鐘後再度撞上在路旁之行人，仍未停留查看再度驅車逃逸，路人見狀報警處理，龍潭警方據報後循線攔獲吳男到案，經酒測後酒測值為酒精濃度每公升0.78毫克。

吳肇事後，被撞飛之騎士送醫急救，但到院時已無生命跡象，經急救後有頭部鈍挫傷併右肱骨骨折、顱底骨折等傷害，搶救後仍傷重不治；另一名路人則有頭部創傷併腦震盪後症候群、前額與下顎深部撕裂傷及四肢多處挫擦傷等傷勢。檢方複訊後依不能安全駕駛致人於死、肇事逃逸罪嫌將吳男起訴。

▲桃園市吳姓男子並無駕照，去年5月酒後駕車行經龍潭區時先撞上路旁騎士，吳肇事逃逸後再衝撞路人釀1死1傷慘劇，圖為被撞騎士機車倒在路旁處。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院審理時，吳男坦承案發時酒醉，辯稱，酒醉了，當時都沒有發現我的對照、不清楚有發生事故，我願與對方好好處理，我喝完酒開車上路要回家，不知道有撞到人、喝醉了、記憶都是空白，真的不知道有撞到人車，承認有不能安全駕駛致人於死、肇事逃逸等語。

法官審酌，吳男明知酒後不能駕車，酒後駕車之危險性甚高，仍於飲酒後貿然駕駛上開車輛致生本案事故，導致莊姓騎士傷重不治，及路人重傷等傷害，明知已駕車肇事，未留在現場救護傷患，仍逃離現場，漠視國家法令。其吐氣所含酒精濃度為每公升0.78毫克，已高於法定標準每公升0.25毫克2倍以上，堪認其惡性非輕。

衡量吳男迄今尚未與告訴人達成和解或賠償損害，酒後駕車肇事致人於死、普通傷害、肇事逃逸客觀事實固未予否認，惟難認有肇事逃逸犯意，堪認其犯後態度不佳；法官審結依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處有期徒刑5年。又犯肇事致人死亡逃逸罪，處有期徒刑1年。汽車駕駛人，無駕駛執照駕車犯過失傷害罪，處有期徒刑7月。又犯肇事致人普通傷害逃逸罪，處有期徒刑10月，應執行有期徒刑7年，本案還可上訴。

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