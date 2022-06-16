桃園2長者家中昏倒送醫不治　驗出陽性確診

▲桃園市90歲吳姓男子15日上午被家人發現在家中失去意識，送醫急救後不治，醫護人員檢驗出新冠肺炎陽性確診；另一名69歲蘇姓婦人倒臥浴室，送醫急救後不治，醫護人員驗出也是陽性確診個案。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子15日上午在家中突然失去意識，家人察覺後趕緊送醫搶救，急救1小時後仍宣告不治，家屬透露死者生前有新冠肺炎確診反映，醫護人員採檢後確認為陽性確診個案；此外，蘇姓婦人15日上午被家人發現倒臥在浴室內，送醫急救仍回天乏術，醫護人員採檢時發現為新冠肺炎陽性確診，這2起死亡個案，家屬均無意見，警方已報請桃園地檢署檢察官相驗確認死因。

桃園警分局指出，90歲的吳姓男子15日上午11時30分被兒子發現在家中失去意識，趕緊撥打消防局119電話送往北榮桃園分院搶救，急救1小時仍宣告不治。家屬向警方表示，死者生前罹患有帕金森氏症、攝護腺腫大、貧血與直腸癌等病症，最近還感染新冠肺炎確診，警方現場勘驗時未發現有打鬥痕跡，家屬對死亡並無意見。

另一起69歲的蘇姓婦人，15日清晨6時許被家人發現倒臥浴室浴缸內，已無呼吸心跳，經通報119協助送往北榮桃園分院急救仍告回天乏術，醫護人員採檢後確認為新冠肺炎陽性確診個案，警方勘驗現場也發現有外力介入，已報警桃檢相驗確認死因。

【更多新聞】

►桃園+5066！社區醫療站下週縮編為6站 接種專案持續進行

►無照男酒駕4分鐘內連撞釀1死1傷 狡辯卸責遭重判7年

►酒醉男騎電動車左搖右晃被攔查 瞎扯「我尿急」...下場曝光