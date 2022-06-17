林智堅「空降又落跑」能戰？　鄭運鵬挺：我也被說過還是當選

▲民進黨團幹事長鄭運鵬一度被視為桃園市長潛在人選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨展開桃園市長提名作業，選舉對策委員會明（18日）將再次碰頭，新竹市長林智堅轉戰桃園的呼聲最高，卻遭有意爭取提名的前立委鄭寶清嗆「空降又落跑」。對此，立委鄭運鵬今（17日）受訪說，過去他選立委也曾被說空降，但是市民還是給他機會，每個人參選都有強項，不是用自己的優點說別人的缺點，黨內可以互相給予祝福，無須批評內耗。

鄭運鵬今天上午在黨團記者會後受訪表示，他從去年就強調「尊重中央黨部的程序」，所以黨中央本週中常會後徵詢在地表態的前輩，沒有徵詢自己並不表示被排除在外，若是中央黨部認為疫情趨緩，可以開始進行桃園提名的動作，他都尊重這個判斷。

鄭運鵬說，這次提名不用拘泥於形式、時間點、在地或外來，只要願意在桃園服務的，都會給予祝福，只要黨內同志呼聲高、勝選機率高，他都正面肯定，若提名這些前輩，他都會祝福與協助，不過參選者應考量桃園未來發展，而非自己慾望。

媒體詢問，林智堅選桃園呼聲越來越高，但鄭寶清開嗆他空降又落跑，這樣林智堅是否會比身為在地立委的鄭運鵬更強？鄭運鵬稱，他擔任桃園兩屆立委，過去也曾被國民黨講過空降，但桃園市民也是給他機會，因此每個人參選，勝選或敗選都有原因，有時候是大環境不好，有時候是別人比你強，「選舉是正面爭取認同過程，不是用自己優點說別人缺點，每個人都有強弱」。

鄭運鵬提及，選舉應看桃園需要、民進黨需要，而非考慮自己要什麼，他不會為保持參選可能性而否定別人能力；他說，人選呼聲高、外界認為有機會勝選，就代表一定有其優點，黨內可以互相祝福，甚至別的政黨也互相祝福，像國民黨前議員羅智強要討站桃園，他也沒有批評羅是空降，是國民黨對不起羅智強，所有人到桃園發展都認為是好事，不希望黨內無意義的批評及內耗。