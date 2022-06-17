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獨漏張善政？　「邱、羅、呂」合體行銷桃園水蜜桃

▲獨漏張善政？「邱、羅、呂」合體行銷水蜜桃。（圖／市議會提供）

▲議長邱奕勝(右四)和羅智強(右三)、呂玉玲(左五)合體行銷水蜜桃。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，國民黨陣營中曾陸續表態爭取提名參選的市議會議長邱奕勝、前總統府副秘書長羅智強、立委呂玉玲，17日於桃園再度合體行銷復興區特產水蜜桃，唯獨不見國民黨徵召參選2022桃園市長的參選人張善政？邱議長說，日前藉由羅智強網路聲量行銷中壢劉媽媽、三角店菜包及龍潭特產東方美人茶，銷售量激增，無關年底選舉！

▲獨漏張善政？「邱、羅、呂」合體行銷水蜜桃。（圖／市議會提供）

邱議長表示，羅智強成立桃園疫情關懷中心後，以苦行方式走遍桃園市所有行政區，為桃園祈福，他肯定羅智強傾聽民意、苦民所苦的無私奉獻精神，今天是羅智強祈福走桃園的活動最後一天，因此他決定中午設宴，感謝羅智強團隊為桃園疫情祈福的奔波辛苦，同時也再度藉由羅的人氣，行銷水蜜桃，增進農友收入。

邱議長表示，復興區拉拉山水蜜桃產地在海拔1,200公尺以上，地勢高、溫度低、土壤肥沃，加上常年有霧氣迷漫，非常適合種植溫帶水果，所生產的拉拉山水蜜桃不但富含豐富水份，香味濃郁，果肉柔嫩，入口即化。目前復興區拉拉山水蜜桃生產面積約300公頃，產季5至7月份，拉拉山水蜜桃是成熟現摘，外表有細細的纖毛、不耐儲藏、須於短時間內享受新鮮與口感十足的拉拉山水蜜桃。

包括：議長邱奕勝、副議長李曉鐘、羅智強之外，還有前中央黨部秘書長李乾龍、黨籍立委呂玉玲、魯明哲，黨團總召徐其萬及多名黨籍市議員出席，唯獨不見國民黨徵召參選2022桃園市長的參選人張善政。

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