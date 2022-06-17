快訊／林智堅轉戰桃園「直球對決」　7月25日前遷戶口就可以

▲林智堅日前接受「官我什麼事」節目專訪，首度透露參選桃園市長意象。（圖／自由時報提供）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅轉戰桃園市長逐漸明朗，林日前接受網路節目「官我什麼事」專訪時首度表態，過去他與桃園市長鄭文燦合作緊密，面對2022，他的態度是「球來了，我就接」，強調不會逃避，而是會直球對決，投下震撼彈。以中選會通過11月26日舉行九合一選舉的時程推估，林智堅只要在7月25日前遷戶籍都來得及。

民進黨將在本週六（18日）再度召開選舉對策委員會議，進行2022相關提名作業，外界高度關注，林智堅是否將獲得民進黨徵召轉戰桃園。

林智堅日前接受專訪時，被主持人問及民調險勝國民黨參選人張善政一事，他直言，桃園跟新竹在歷史上有非常緊密的脈絡，也是共同生活圈，「（桃園市民）過去看到新竹的蛻變，所以對於桃園的鄉親可能會有這樣一個感受，所以在這個民調上會有這樣一個呈現」，且他任內與鄭文燦合作緊密，例如在竹科的「桃竹備援管線」計畫攜手向中央爭取。

對於參選桃園市長的意向，林智堅表示，他的態度是，作為團隊的一份子，就好像在球場上，每個人都被分配了一個角色，捕手要做好捕手的角色、打擊要做好打擊的角色、投手要做好投手的角色，但是外野手啊也都很重要，所以他的個性是這樣子：「團隊有需要，球來了，我就接」，他絕對不會迴避，而是會直球對決。

不過，林智堅也苦笑說，選桃園這件事，最大的不同意見來自於太太，這才是他最大的課題。