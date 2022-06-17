快訊／首表態「球來了我就接」　林智堅曝光選桃園最大挑戰

▲林智堅日前接受「官我什麼事」節目專訪。（圖／自由時報提供）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選戰年底登場，民進黨選舉對策委員會明（18日）將討論提名，外界高度關注，新竹市長林智堅是否將轉戰桃園。對此，林智堅日前接受「官我什麼事」節目專訪時首度透露，過去他與桃園市長鄭文燦合作緊密，面對2022，他的態度是「球來了，我就接」，如同球場上每個人都被分配一個角色，不管是在牛棚做準備、在看台區當啦啦隊，他都會把角色扮演好。

在民進黨秘書長林錫耀出手「勸退」有意競爭者前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾等3人，立委鄭運鵬則稱「自己不能因提名被消耗」，瀟灑退出戰局後，林智堅轉戰桃園已是箭在弦上。

對於近期有民調顯示，林智堅民調險勝國民黨參選人張善政，林智堅日前接受網路節目專訪時首度透露，桃園跟新竹在歷史上有非常緊密的脈絡，也是共同生活圈，過去幾年來他與鄭文燦交流緊密，尤其在疫情期間，此外，南桃的鄉親從「阿祖」年代以來就習慣到新竹採買、逛街、吃喝玩樂、拜拜，「過去看到新竹的蛻變，所以對於桃園的鄉親可能會有這樣一個感受，所以在這個民調上會有這樣一個呈現」。

林智堅也說，在防疫之前，桃園和新竹就因為竹科產業，有一個「桃竹備援管線」的計畫，這個也是當時他和鄭文燦兩人攜手向中央爭取，得到總統蔡英文、行政院長蘇貞昌大力支持；他的態度是，作為團隊的一份子，就好像在球場上，每個人都被分配了一個角色，捕手要做好捕手的角色、打擊要做好打擊的角色、投手要做好投手的角色，但是外野手啊也都很重要，所以他的個性是這樣子：「團隊有需要，球來了，我就接」。

「我絕對是不會迴避 、直球對決的」，林智堅直言，對於2022，他不管在哪一個位置都不會缺席，哪怕是在牛棚裡面做個準備，或者是在看台區當個啦啦隊，每個角色都會去扮演好，就是希望國家更好、城市發展更好，「那麼球來了，就接」。

主持人關注，現在民進黨內部有不同的批評聲音，林智堅如何看待？林說，民進黨本來就不是一言堂，重大議題都會有不同意見和聲音，這是好事，在選桃園這件事情上，不管未來發展方向如何，他都會聆聽大家的聲音；但他也苦笑說，選桃園這件事，最大的不同意見來自於太太，這才是他最大的課題。

另對未來選戰策略，林智堅分析，現在這個時代早就不是「單打獨鬥」，2018年他在競選連任的時候，就和新北市、基隆市、新竹市、桃園市有一個「會做事」連線，2022年選舉民進黨也一定會聯合作戰，有些人可能在桃園工作落腳，但是家人都在新竹或台北，可以透過候選人政策引導提出共同訴求，「選戰當然就是要贏，同一個政黨並且是同樣在政策上，或者是在經驗上，都是受到市民國人肯定的，那一起作戰，我覺得那比單打獨鬥的效果會來得更好」。