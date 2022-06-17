與張善政桃園市府前合體　羅智強：帶著對桃園的祝福走全台

▲桃園市長參選人張善政今天一早到桃園市政府前與前北市議員羅智強合體行腳，立委高金素梅等人也到場陪同。（圖／者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨提名桃園市長參選人張善政17日上午與前北市議員羅智強合體行腳，羅智強指出，今天是我祈福走桃園的最後一天，懷著滿滿感謝與祝福來到桃園市府，會帶著對桃園的祈福與祝福到全台各地走走；張善政則表示，羅智強三個月的桃園行腳累積很多地方想法，等他2個月後台灣行腳結束，會向他好好請教一下。

國民黨桃園市長參選人張善政今天上午會同羅智強共同行腳，立委高金素梅與國民黨籍市議員徐其萬、徐玉樹、舒翠玲等多人在市府大門集合出發行腳，為桃園祈福，展現團結氣勢。

▲桃園市長參選人張善政今天在桃園市政府前與羅智強合體行腳，張善政回覆媒體詢問。（圖／者沈繼昌翻攝）

羅智強受訪時指出，感謝張善政院長、高金素梅委員與桃園市議會議員夥伴們，今天是祈福走桃園的最後一天，懷著滿滿的感謝與祝福來到桃園市府。挑這個地點是別有深意的，希望年底有機會可到這個來拜訪張善政院長，屆時的張市長。

▲桃園市長參選人張善政今天在桃園市政府前與羅智強合體行腳，會後為張善政打氣加油。（圖／者沈繼昌翻攝）

羅智強還說，這段路其實走過來有很多的感謝，感謝在場很多好朋友，然後還有像高金素梅委員，早在3月13號開始走桃園時，就一路的陪著我，我們走遍復興區，在場每位市議員好朋友，我們一起合作很多事情，這些路不會白走，將來若有機會，可以把這三個月心得做成一個簡單的報告與想法分享給院長，希望可以幫助院長打造一個更好的桃園。這三個月充滿感謝，我覺得桃園是個值得大家為它努力奮鬥的城市，相信張善政院長也抱持這個心情，來桃園為大家服務。如果桃園是一個美麗善良的女孩，追求者眾，希望院長能夠以更好的行動、更好的政策願景來告訴我們會讓桃園更美好。

羅智強強調，今天一方面是祝福張善政院長，一方面把祈福走桃園做一個小小的段落，接下來我要走向全台灣，帶著對桃園祝福，要到全台灣各地走走，我們會繼續努力，從桃園出發，最後也會回到桃園。

▲桃園市長參選人張善政今天在桃園市政府前與羅智強合體行腳，行腳前為張善政打氣。（圖／者沈繼昌翻攝）

張善政則表示，如同羅智強所言，桃園是一個美麗的女孩，追求者眾，想做好的政見等等也是目前在努力的方向，羅智強三個月的桃園行腳累積很多地方的想法，等他2個月後台灣行腳結束，會向他好好請教一下。

媒體也詢問空戰是不是要跟羅智強請益？張善政認為，空戰這一塊會持續跟智強繼續請教。

媒體也詢問張善政去桃園復興區對原鄉的觀察。張善政則說，那邊再次體會到原住民朋友的熱情與樂觀，他們都非常快樂。在選舉比較嚴肅場合，還是能以幽默的言語來化解比較嚴肅氣氛，讓我覺得非常愉快。將來如果有機會入主市政府，原住民朋友這一塊是我非常努力的一個方向。

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