▲國民黨團召開「快篩EUA喬出大事 喬事人至今没事？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

進口商大鑫資訊公司進口美國「Flowflex富樂」快篩，卻出現快篩無效，執行長黃南競等人遭調查。國民黨立院黨團今（17）日披露，大鑫公司最開始僅花兩週就拿到富樂快篩EUA（緊急使用授權），且在背後協助申請EUA的「邵博士顧問公司」，毫不避諱地宣稱與食藥署關係相當密切，國民黨團質疑，邵博士是否與衛福部「有關係」，要衛福部說清楚。

總召曾銘宗表示，醫優科技在5月12日發布緊急聲明，反映富樂假試劑在市面公開販售，請消費者不要受騙，並通報主管機關。衛福部知情後，市面上仍出現仿冒品，衛福部為何不立即撤銷富樂快篩試劑EUA？

此外，大鑫公司以販售墨水匣為主業，沒有任何醫藥背景，資本只有500萬元，衛福部一口氣核准大鑫科技2.4億劑數額，倘若1劑100元計算，總金額高達240億元，這會不會太誇張？難道衛福部完全沒有做任何審核？閉著眼睛、矇著眼睛核發EUA？國民黨團要求衛福部在短的時間內，公佈背後有力人士到底是誰？

▲國民黨團召開「快篩EUA喬出大事 喬事人至今没事？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立委費鴻泰表示，協助大鑫申請EUA的邵博士顧問公司負責人邵明遠是化工出身，大學就讀明新工專化工系、中興大學化工博士，長期從事牙醫醫療器材進口。邵明遠在臉書上寫著經理「之前是TFDA的審查員」，TFDA是台灣衛福部食藥署的英文縮寫，所以「很有經驗」。費鴻泰質疑，是否因為過去擔任TFDA審查員，所以「有關係，出事了就沒關係？」食藥署敢保證，內部沒有人放水？

書記長萬美玲表示，假試劑對國人身體危害，造成防疫大破口已經不可言喻，但這2天，並沒有看到衛福部對假試劑有任何的完整說明和解釋，到目前為止仍舊支吾其詞、閃爍其詞，難道其中也不可告人的秘密？在眾多疑點當中仍有未曝光的共犯結構？

萬美玲質疑醫優科技公司，在本案中所扮演的角色，是人頭公司？還是被利用了？亦或是共犯結構，醫優科技也必須對社會大眾說清楚。萬美玲表示，黃南競離開醫優科技後，到了大鑫科技任職，也用同樣的手法，結合邵博士顧問公司又申請富樂快篩試劑EUA核准，在通過食藥署核發快篩試劑EUA的核准率只有10%，邵博士顧問公司就拿到2張，而大鑫公司4月26日送件，5月10日就取得EUA，10個工作天就拿到EUA，食藥署在發給大鑫EUA時，都看不到3月11日美國FDA發出的示警？4月29日艾康公司示警公告？食藥署真的有在審查嗎？這其中有太多的貓膩。

▲國民黨團點名「邵博士」公司，指醫優、大鑫拿到EUA都靠它。（圖／國民黨團提供）

副書記長鄭正鈐進一步表示，邵博士顧問公司在協助申請富樂快篩試劑，拿到2次EUA，推測邵博士顧問公司就是一家代辦公司，而在邵博士顧問公司同一個商辦地址，就有100家公司，這是有多大能耐，官商關係如此緊密？此外，國人相信食藥署會為國人嚴格把關，發生富樂黑心試劑事件後，才恍然大悟質疑食藥署真的有盡責嗎？因為是有特殊的門神，所以視而不見？

副書記長洪孟楷表示，鴻海集團申請疫苗進口時，衛福部不斷地找理由要求補件，現在碰到大鑫公司出包，立馬撇得一乾二淨，黑心快篩試劑到底是怎麼申請到EUA的？

洪孟楷說，邵博士顧問公司資本額50萬元，設立地址在台北市大安區復興南路一段，同地址有100間公司登記，邵博士顧問公司這就是一間空殼公司、一人公司。黃南競曾觸犯偽造文書、妨礙電腦使用前科，以及過去曾因案分別判刑2-6個月，說明了黃南競是累犯，呼籲檢調徹底查辦、從重量刑；食藥署放水的程度有多大？多深？要民進黨政府給國人一個交代。

▲國民黨團指出，「邵博士」在官網強調和食藥署有良好關係。（圖／國民黨團提供）