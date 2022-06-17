新台灣國策智庫／陳時中輸了！　41.2％民眾支持林佳龍選台北市長

▲陳時中、林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨2022台北市長人選懸而未決，目前最被外界看好的是衛福部長陳時中，但無任所大使林佳龍近來也頻出招爭取提名。根據凱達格蘭基金會-新台灣國策智庫最新民調，有41.2％的人希望由林佳龍代表民進黨參選台北市長，勝過陳時中的29.6％。

新台灣國策智庫17日發布「2022台北市長選情評估」民調，對於「在民進黨內，如果參選台北市長的有林佳龍、陳時中這2個人，在這2個人當中，請問您最希望哪一位代表民進黨參選呢？」問題，結果顯示林佳龍41.2％、陳時中29.6％，另有29.2％的民眾無法選出任一人。

另分析陳時中及林佳龍分別對上國民黨參選人蔣萬安、及台北市副市長黃珊珊，結果顯示皆由蔣勝出、黃居次，但陳時中23.7％略勝林佳龍的22.0％。而若考慮棄保情形，雖同樣由蔣萬安勝出，但陳時中與林佳龍皆會贏黃珊珊。

該份民調由新台灣國策智庫委託趨勢民意調查股份有限公司進行，在6/10至6/12間，以中華電信市內號碼簿為母體清冊，抽出後的電話號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法，調查戶籍設於台北市且年滿20歲的一般民眾，最終有效樣本為1072人。

此次民調抽樣誤差在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內。至於四維加權方法，是依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權。